Замминистра внутренних дел: «Мы не допустим хаоса, не позволим устраивать беспорядки на улицах»

Новости Беларуси. Нынешняя избирательная кампания проходит в непростых условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь, в частности, и о несанкционированных митингах, и о призывах отдельных групп к подрыву стабильности в стране.

Все, что происходит сейчас, – это часть политтехнологий, уверены специалисты. Меры направлены на расшатывание и дестабилизацию государства. В таких условиях органы правопорядка намерены пресекать любые незаконные действия.

Александр Барсуков, замминистра внутренних дел, начальник милиции общественной безопасности Беларуси:

Мы предупреждаем организаторов несанкционированных массовых мероприятий о персональной ответственности за их поведение и все негативные последствия. Просим граждан не участвовать в несанкционированных акциях и напоминаем об ответственности за нарушение законодательства.

Участники таких мероприятий должны понимать: провоцируя органы правопорядка на принятие превентивных и силовых мер, они ставят под угрозу безопасность обычных граждан, оказавшихся в эпицентре событий.

Мы не допустим хаоса, не позволим устраивать беспорядки на улицах. Поверьте, у нас достаточно сил и средств, чтобы противостоять тем, кто не желает соблюдать закон нашей страны. Сотрудники милиции обязаны принимать к нарушителям меры, прямо предусмотренные законом.