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Замминистра внутренних дел: «Мы не допустим хаоса, не позволим устраивать беспорядки на улицах»

06 августа 2020 16:45
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Новости Беларуси. Нынешняя избирательная кампания проходит в непростых условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь, в частности, и о несанкционированных митингах, и о призывах отдельных групп к подрыву стабильности в стране.

Замминистра внутренних дел: «Мы не допустим хаоса, не позволим устраивать беспорядки на улицах»-1

Все, что происходит сейчас, – это часть политтехнологий, уверены специалисты. Меры направлены на расшатывание и дестабилизацию государства. В таких условиях органы правопорядка намерены пресекать любые незаконные действия.

Замминистра внутренних дел: «Мы не допустим хаоса, не позволим устраивать беспорядки на улицах»-4

Александр Барсуков, замминистра внутренних дел, начальник милиции общественной безопасности Беларуси:
Мы предупреждаем организаторов несанкционированных массовых мероприятий о персональной ответственности за их поведение и все негативные последствия. Просим граждан не участвовать в несанкционированных акциях и напоминаем об ответственности за нарушение законодательства.  

Участники таких мероприятий должны понимать: провоцируя органы правопорядка на принятие превентивных и силовых мер, они ставят под угрозу безопасность обычных граждан, оказавшихся в эпицентре событий.

Мы не допустим хаоса, не позволим устраивать беспорядки на улицах. Поверьте, у нас достаточно сил и средств, чтобы противостоять тем, кто не желает соблюдать закон нашей страны. Сотрудники милиции обязаны принимать к нарушителям меры, прямо предусмотренные законом.  

Замминистра внутренних дел: «Мы не допустим хаоса, не позволим устраивать беспорядки на улицах»-7

Сотрудники милиции призывают белорусов сделать свой выбор цивилизованно, без хаоса и беспорядков, уважать мнение других людей, в том числе тех, кто стоит на страже закона.  

# Выборы в Беларуси # общество # Александр Барсуков # Фотофакт

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