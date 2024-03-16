В Минске открылись четыре военно-патриотических клуба

Новости Беларуси. Пополнение в рядах юных патриотов. Торжественная церемония открытия военно-патриотических клубов состоялась в музее Великой Отечественной войны в День Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Шторм», «На страже», «Честь», «Следопыт» – новые организации будут прививать школьникам любовь к Родине, учить ответственности, дисциплине, бережному отношению к близким и своей стране. Милицейские кураторы торжественно передали руководителям клубов знамена, а воспитанники произнесли слова клятвы, после чего им вручили удостоверения. Несмотря на юный возраст, парни и девушки уже сейчас считают своим долгом защищать Родину. Ребят пришли поддержать сотрудники милиции, главы администраций районов, родители и педагоги.

Очень важно беречь свою страну, потому что страна – это единственное, что у нас есть.

Я очень рада, что дети будут там учиться, как стать ответственными гражданами своей страны.

Сегодня наша дочь вступает в военно-патриотический клуб «Честь» администрации Ленинского района. Горд за нее, очень приятно, что к этому выбору ее никто не подталкивал. Это ее личное решение быть патриотом своей страны.