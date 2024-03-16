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В Москве +4°С, в Афинах +17°С – метеорасклад по Европе

16 марта 2024 15:08
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Свежий климатический расклад по Европе. В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду и небольшой дождь, столбик термометра в Париже покажет +15 °С.

В Москве +4°С, в Афинах +17°С – метеорасклад по Европе-1

Ясно и малооблачно встретит новый день жителей Австрии. В Вене до +13 °С, осадков не предвидится. Так же с переменной облачностью и до 19 градусов со знаком плюс в Риме. В Мадриде до +21 °С.

В Москве +4°С, в Афинах +17°С – метеорасклад по Европе-4

Столицу Болгарии ожидает пасмурный день с небольшим дождем и 13 градусов со знаком плюс. Такое погодное настроение, но на этот раз без осадков ощутят и в турецкой столице. В Анкаре +13 °С. Хмуро и ненастно в Афинах, столбик термометра при этом повысится до 17 градусов тепла.

В Москве +4°С, в Афинах +17°С – метеорасклад по Европе-7

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается небольшой дождь и на 7 градусов выше нуля в дневное время суток. До +6 °С повысится температура воздуха в Вильнюсе, в городе будет преимущественно пасмурно. В Варшаве +6 °С, осадков не предвидится. Дождь и на 11 градусов выше нуля в Киеве. В Москве до 4 градусов со знаком плюс, погода будет также хмурая, но без осадков.

Дождь и мокрый снег – узнали о погоде в Беларуси на предстоящей неделе.

# Погода # общество # Ольга Войтенкова

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