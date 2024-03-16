В Москве +4°С, в Афинах +17°С – метеорасклад по Европе

Свежий климатический расклад по Европе. В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду и небольшой дождь, столбик термометра в Париже покажет +15 °С.

Ясно и малооблачно встретит новый день жителей Австрии. В Вене до +13 °С, осадков не предвидится. Так же с переменной облачностью и до 19 градусов со знаком плюс в Риме. В Мадриде до +21 °С.

Столицу Болгарии ожидает пасмурный день с небольшим дождем и 13 градусов со знаком плюс. Такое погодное настроение, но на этот раз без осадков ощутят и в турецкой столице. В Анкаре +13 °С. Хмуро и ненастно в Афинах, столбик термометра при этом повысится до 17 градусов тепла.