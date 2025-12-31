Александр Лукашенко и Владимир Путин поздравили друг друга с наступающим Новым годом по телефону

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главы государств тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

Александр Лукашенко дал высокую оценку праздничному обращению своего коллеги, которое уже успел лично посмотреть в интернете. Два президента договорились о предстоящих встречах после Нового года и совместных мероприятиях.

Лидеры обсудили также ситуацию последних дней, в том числе события, связанные с атакой беспилотников на резиденцию Президента России. В ходе разговора были затронуты и иные наиболее актуальные вопросы.