Александр Лукашенко: граница – это зона дружбы народов. Нам бросили вызов. Какая здесь дружба?

Новости Беларуси. Перестановки в силовом блоке и новые помощники Президента. Александр Лукашенко произвел громкую и неожиданную ротацию кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Перестановки в силовом блоке и новые помощники Президента. Александр Лукашенко произвел громкую и неожиданную ротацию кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Усиление важнейших направлений работы – обеспечение в стране порядка и общественной безопасности – продиктовано самим временем. Внешние силы пытались «раскрутить» в Беларуси сценарий цветной революции, рассредоточить силы наших военных и правоохранителей, отвлечь от внутренних проблем ради напряжения обстановки на внешней границе. Ситуацию удалось стабилизировать, но расслабляться по-прежнему рано. Поэтому в регионы едут люди в погонах – проверенные и надежные. Причем, с расширенными полномочиями. Юрий Караев, уже экс-глава МВД, отправится в Гродненскую область. В Брестскую – госсекретарь Совбеза Валерий Вакульчик. Государственная граница с Евросоюзом сегодня требует пристального внимания и особых мер.
Александр Лукашенко: кто-то хочет поехать за границу учиться. Не вопрос! Выпишем билеты
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали. Когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу не потому, что сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Я – старый пограничник, знаю, что это никому не нужно. Граница – это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба? Ну, народы не виноваты. Поэтому перемещение должно быть минимальным. К этому нас обязывает и коронавирус. Вы видите, какая вспышка бешеная произошла в разы в Европе. Да и у нас уже рост под тысячу. Но это, слава богу, под тысячу тестируемых, слава богу, нет бешеного роста COVID-пневмонии. Но расслабляться нельзя. Нам надо закрыть границу, как они это сделали, для въезда разного рода шарлатанов, в том числе, с белорусскими паспортами. Поехали туда учиться, поехали туда работать, там хорошо и пусть там находятся.
Александр Лукашенко: «Что в Украине произошло? Наш друг Володя Зеленский. Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление»
Знание ситуации в Минске, где обстановка сегодня наиболее непростая, стало основным фактором при выборе кандидатуры третьего помощника. Александр Барсуков – человек в этом деле опытный. С 2017 года занимал должность замглавы МВД, а теперь будет наводить порядок и контролировать общественную безопасность в столице.
Александр Лукашенко – новым помощникам в Брестской, Гродненской областях и Минске: вы люди военные, вас не надо учить
Не осталось вакантным и место руководителя силового ведомства. Министром внутренних дел назначен Иван Кубраков, ранее возглавлявший столичную милицию. Президент также отметил необходимость усилить в стране работу народных дружин. По мнению главы государства, такие народные правоохранители, особенно из числа бывших военнослужащих, могут оказать существенное содействие в поддержании общественного порядка и безопасности.
Александр Лукашенко о дружинниках: «Почему не привлечь нам в эти летучие отряды бывших военнослужащих?»
Сегодня задача для всех ведомств и чиновников Беларуси одна – защитить суверенитет страны и не допустить раскола общества. Задача новых помощников Президента – стать надежным связующим звеном между местной властью и центром.
Читайте также:
Александр Лукашенко рассказал, о чём говорил с Майком Помпео
Александр Лукашенко о Польше: там давно революция зрела, я им говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя
Александр Лукашенко о новых должностях Караева и Вакульчика: «Я к вам отношусь как к своим детям, мне это решение принимать было сложно»