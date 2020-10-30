Александр Лукашенко: граница – это зона дружбы народов. Нам бросили вызов. Какая здесь дружба?

Новости Беларуси. Перестановки в силовом блоке и новые помощники Президента. Александр Лукашенко произвел громкую и неожиданную ротацию кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Усиление важнейших направлений работы – обеспечение в стране порядка и общественной безопасности – продиктовано самим временем. Внешние силы пытались «раскрутить» в Беларуси сценарий цветной революции, рассредоточить силы наших военных и правоохранителей, отвлечь от внутренних проблем ради напряжения обстановки на внешней границе. Ситуацию удалось стабилизировать, но расслабляться по-прежнему рано. Поэтому в регионы едут люди в погонах – проверенные и надежные. Причем, с расширенными полномочиями. Юрий Караев, уже экс-глава МВД, отправится в Гродненскую область. В Брестскую – госсекретарь Совбеза Валерий Вакульчик. Государственная граница с Евросоюзом сегодня требует пристального внимания и особых мер. Александр Лукашенко: кто-то хочет поехать за границу учиться. Не вопрос! Выпишем билеты

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали. Когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу не потому, что сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Я – старый пограничник, знаю, что это никому не нужно. Граница – это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба? Ну, народы не виноваты. Поэтому перемещение должно быть минимальным. К этому нас обязывает и коронавирус. Вы видите, какая вспышка бешеная произошла в разы в Европе. Да и у нас уже рост под тысячу. Но это, слава богу, под тысячу тестируемых, слава богу, нет бешеного роста COVID-пневмонии. Но расслабляться нельзя. Нам надо закрыть границу, как они это сделали, для въезда разного рода шарлатанов, в том числе, с белорусскими паспортами. Поехали туда учиться, поехали туда работать, там хорошо и пусть там находятся. Александр Лукашенко: «Что в Украине произошло? Наш друг Володя Зеленский. Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление»