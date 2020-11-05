СК возбудил уголовные дела в отношении Степана Путило и Романа Протасевича

Новости Беларуси. В Следственном комитете 5 ноября рассказали, что в отношении администраторов Telegram-каналов Степана Путило и Романа Протасевича возбуждены уголовные дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оба они граждане Беларуси. В их отношении вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Кроме того, в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, касающейся представителей власти и правоохранителей, с августа по сентябрь 2020 года посредством созданных и управляемых ими Telegram-каналов.