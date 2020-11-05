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СК возбудил уголовные дела в отношении Степана Путило и Романа Протасевича

05 ноября 2020 08:10
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Новости Беларуси. В Следственном комитете 5 ноября рассказали, что в отношении администраторов Telegram-каналов Степана Путило и Романа Протасевича возбуждены уголовные дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

СК возбудил уголовные дела в отношении Степана Путило и Романа Протасевича-1

Оба они граждане Беларуси. В их отношении вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.  

Кроме того, в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, касающейся представителей власти и правоохранителей, с августа по сентябрь 2020 года посредством созданных и управляемых ими Telegram-каналов.   

СК возбудил уголовные дела в отношении Степана Путило и Романа Протасевича-4

Изучая информацию, размещенную в этих ресурсах, следствие зафиксировало и приобщило к материалам дела неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий.  

В настоящий момент обвиняемые находятся в межгосударственном розыске. Следствие также работает над ограничением доступа к интернет-ресурсам, где содержатся экстремистские материалы.  

# Следственный комитет Беларуси # общество # Степан Путило # Роман Протасевич # Фотофакт

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