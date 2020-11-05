День военной разведки 5 ноября отмечают в Беларуси

Новости Беларуси. 5 ноября в Беларуси отмечают День военной разведки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 5 ноября в Беларуси отмечают День военной разведки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее летопись начинается с 1918 года, когда были сформированы первые разведывательные подразделения Красной армии. Но если раньше их задачей было узнать о планах врага, то сегодня главное, чтобы противник не появился вообще. Оставаясь на невидимых фронтах, они помогают стране выигрывать сражения, избегая их.
Служба в военной разведке уже давно стала подлинной школой боевого мастерства. А нынешнее поколение воинов-разведчиков продолжают демонстрировать высокий профессионализм и отличную выучку.