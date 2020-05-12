О PISA: «Нельзя за пару месяцев решить, как выстроить образовательную политику государства, чтобы подняться в этом мировом рейтинге на высшие строчки»

О системе образования в Беларуси говорили в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

2018 год. Мы участвовали в PISA. Как вы оцениваете результаты PISA?

Марина Ильина, директор гимназии № 10 г. Минска, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Результаты PISA. Я считаю, что всему должно быть научное обоснование, не просто некие умозаключения педагогов-практиков. Это, конечно, обязательно, но и, наверное, какие-то научные исследования по этому поводу, потому что чему учим и как учим, и насколько PISA к нам применима, здесь у меня тоже много вопросов.

Директор гимназии: «Я за педклассы. Раньше ребёнок поймёт, что это не его профессия, чем на третьем курсе педагогического ВУЗа»

Оксана Попова, проректор Республиканского института профессионального образования:

Важнейшая функция PISA – идеологическая. Когда наш ребёнок получает существенные баллы, когда наша страна в рейтинге других стран занимает достойное место, когда ребёнок возвращается сюда и школа, и гимназия поднимает его на высоту, когда гордятся его родители достижениями, на мой взгляд, необходимо участие и результаты.