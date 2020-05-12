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О PISA: «Нельзя за пару месяцев решить, как выстроить образовательную политику государства, чтобы подняться в этом мировом рейтинге на высшие строчки»

12 мая 2020 13:44
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О системе образования в Беларуси говорили в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
2018 год. Мы участвовали в PISA. Как вы оцениваете результаты PISA?

Марина Ильина, директор гимназии № 10 г. Минска, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Результаты PISA. Я считаю, что всему должно быть научное обоснование, не просто некие умозаключения  педагогов-практиков. Это, конечно, обязательно, но и, наверное, какие-то научные исследования по этому поводу, потому что чему учим и как учим, и насколько PISA к нам применима, здесь у меня тоже много вопросов.

Директор гимназии: «Я за педклассы. Раньше ребёнок поймёт, что это не его профессия, чем на третьем курсе педагогического ВУЗа»

Оксана Попова, проректор Республиканского института профессионального образования:
Важнейшая функция PISA – идеологическая. Когда наш ребёнок получает существенные баллы, когда наша страна в рейтинге других стран занимает достойное место, когда ребёнок возвращается сюда и школа, и гимназия поднимает его на высоту, когда гордятся его родители достижениями, на мой взгляд, необходимо участие и результаты.

О PISA: «Нельзя за пару месяцев решить, как выстроить образовательную политику государства, чтобы подняться в этом мировом рейтинге на высшие строчки»-1

Игорь Марзалюк:
Вы довольны этими результатами?

Марина Ильина:
Всегда же хочется большего, это совершенно нормально. Конечно, нам хочется быть в тройке лидеров. Но надо выстраивать систему образования для этого. Надо очень грамотно анализировать. Нельзя за один день, да и, наверное, за пару месяцев решить, как выстроить образовательную политику государства для того, чтобы подняться в этом мировом рейтинге на высшие строчки.  

# Образование в Беларуси # общество # Марина Ильина # Оксана Попова # Игорь Марзалюк

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