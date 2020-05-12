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Директор гимназии: «Я за педклассы. Раньше ребёнок поймёт, что это не его профессия, чем на третьем курсе педагогического ВУЗа»

12 мая 2020 13:39
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Директор гимназии: «Я за педклассы. Раньше ребёнок поймёт, что это не его профессия, чем на третьем курсе педагогического ВУЗа» -1

Марина Ильина, директор гимназии № 10 г. Минска, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Конечно, как и любой студент, он студент разный. Студент, который всё понимает, слышит, хочет развиваться и студент, отбывающий время. Это как и в любом ВУЗе.

Вот единственное чем раньше мы поймём вот эту градацию: студент, который хочет развиваться и дальше стремиться, почему я за педклассы, потому что вот говорят там 30% поступления на педагогические специальности – это очень хороший процент.

Чем раньше этот ребёнок поймёт, что это не моя профессия, вот пускай, например, в 10-11 классе он осознает это и не пойдёт в педагогический ВУЗ, чем на третьем курсе педагогического ВУЗа он поймёт, что это не его. Профессия педагога такая ресурсозатратная, что восстанавливать надо где-то ресурсы, расти всё время. Но студенты сегодня тоже разные.

# Образование в Беларуси # общество # Марина Ильина

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