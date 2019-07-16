Александр Лукашенко – Герману Грефу о Сбербанкиаде: «Это очень выгодное для Беларуси мероприятие»

Новости Беларуси. 16 июля Президент Беларуси встретился с председателем Сбербанка России Германом Грефом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко поинтересовался работой структуры на рынке, а также вопросом проведения одного из крупнейших в мире событий по корпоративным спортивным соревнованиям. Минск принимает 13-ю летнюю международную Сбербанкиаду. Семь дней соревнований и 2000 атлетов-любителей: в Минске проходит Сбербанкиада-2019 Для Беларуси это хорошая возможность показать свой потенциал. К нам приехали спортсмены из всех регионов России и семи стран мира. Среди них – только спортсмены-любители. Задействованы для соревнований семь площадок, на которых не так давно прошли II Европейские игры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы договорились с вами, что мы проведем в этом году – вы проведете – Сбербанкиаду в Беларуси, спортивный праздник. У нас недавно прошел европейский такой фестиваль спортивный, а сегодня – сбербанковский. И что приятно, больше 3 тысяч человек – это очень большой объем. И как раз нам, в общем-то, и готовиться не надо было: объекты и так далее – все было в порядке. И если вдруг, не дай бог, где-то будет какой-то непорядок, вы коллеге тогда скажите. Он как высшее должностное лицо подключится и наведет порядок, если нужно. Но я думаю, что у нас здесь нормально будет для людей, которые участвуют, для спортсменов, скажем так.

Великое мероприятие. Я вообще склонен к этому, всегда поддерживаю такие мероприятия, потому что это не просто спортсмены за деньги выступают. Это люди, которые сегодня трудятся на огромном предприятии, и вы организовали им такой праздник, где они могут себя показать, здоровье бесплатно получить и познакомиться ближе с Минском. Поэтому я вам благодарен за это мероприятие. Ну и потом, чего тут греха таить, это же приехали небедные люди, как я всегда говорю. Это богатые люди, грамотные люди, умные люди. Это привлечение туристического потока. Это люди активные, они расскажут о Беларуси много. После них приедут их близкие, родные, друзья, просто с кем они будут иметь в трудовых своих коллективах контакты. Это очень выгодное для Беларуси мероприятие, я вам за это благодарен.