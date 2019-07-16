Как в Беларуси следят за чистотой воздуха и стоит ли нам беспокоиться о том, чем мы дышим

Неутешительная статистика: ежегодно от загрязнения воздуха умирает около 9 миллионов человек, что даже превышает число смертей от курения сигарет. Тенденция шокирующая, но показательная. Так, Рим считается самым загазованным городом Европы. А вот в нашей стране дела с чистотой воздуха обстоят куда лучше. Специалисты проводят мониторинг круглосуточно.

Александра Патреева, ведущий инженер-химик службы экологической информации:

Мониторинг атмосферного воздуха проводится на 12 пунктах наблюдения, в том числе на пяти автоматических станциях. К основным загрязняющим веществам относятся оксиды азота, оксиды углерода и твердые частицы.

Основной источник загрязнения в нашей стране – автотранспорт. Его доля составляет 87 % от общих объемов выбросов. Неутешительное второе место занимают промышленные предприятия.

Юлия Самусенко, корреспондент:

Мониторинг состояния атмосферного воздуха проводится в 19 промышленных городах Беларуси, включая областные центры.

Татьяна Каленник, техник-химик первой категории:

Сначала происходит лабораторная подготовка, собираются поглотители, заполняются раствором, потом собираются в специальные ящики и тогда уже попадают к нам на отбор.

К слову, специалисты Белгидромета четыре раза в сутки проводят отбор проб атмосферного воздуха. Процедура занимает 20 минут. Затем они анализируют полученные результаты и делятся прогнозами. И чаще всего позитивными! А все потому, что в столице постоянно проводится работа по сокращению вредных выбросов в атмосферу. Хорошим результатам также способствуют благоприятные метеорологические условия: уже несколько лет смог нашу страну обходит стороной.

Ольга Гавриленко, ведущий инженер-химик:

В сорбционных трубках есть специальный слой, на который наносится поглотительный раствор. Нужное вещество осаждается на слой сорбента, и потом с помощью химического анализа определяем содержание этого загрязняющего вещества. Система мониторинга атмосферного воздуха – процесс сложный и ответственный, а главное, требующий идти в ногу со временем. Уже буквально через пару лет сотрудники Белгидромета обещают в этой области настоящий технический переворот.