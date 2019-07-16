«Перечень самых важных фраз»: мультиязычный разговорник составили в Могилёвском институте МВД

Новости Беларуси. В Могилевском институте милиции курсанты освоят сразу четыре иностранных языка. Для них создали мультиязычный разговорник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мини-пособие содержит набор необходимых для правоохранителя фраз на английском, немецком, французском и польском языках. Его авторы – коллектив преподавателей ВУЗа – предварительно изучили наиболее часто встречающиеся ситуации в этой профессии. Разговорник позволит сотрудникам милиции получить актуальную информацию о происшествии, принять необходимые меры для раскрытия преступления и вовремя оказать помощь.

Сергей Венидиктов, начальник кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД:

Все началось с того, что мы готовили сотрудников для участия в Европейских играх – работа по охране общественного порядка. И значительное внимание мы уделяли именно лексике, направленной на общение с иностранцами в разных бытовых ситуациях, которые могут возникнуть. И оказалось, что образовательные ресурсы, которые сейчас есть – учебники, электронные учебные пособия – не в состоянии собрать воедино все, что необходимо.

Так родилась идея создать компактный разговорник, который заменит все учебные пособия и поможет сотруднику при общении с иностранцами в любой ситуации в любую минуту.

Инна Клечан, курсант Могилевского института МВД:

В нашей стране часто проходят различные мероприятия мирового и европейского масштаба – как культурно-массовые, так и спортивные. Каждому сотруднику, я считаю, необходимо знать этот перечень самых важных фраз, которые могут помочь каждому человеку узнать что-то или оказать помощь.