Семь дней соревнований и 2000 атлетов-любителей: в Минске проходит Сбербанкиада-2019

Новости Беларуси. Две тысячи спортсменов-любителей и семь соревновательных дней: в Минске стартовала тринадцатая летняя международная Сбербанкиада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На один из крупнейших в мире внутрикорпоративных турниров съехались участники из 83 регионов России и 22 зарубежных стран, в том числе из Беларуси. В 2019 году представлены 12 видов спорта – от классических шахмат до кроссфита.

Соревнования пройдут на семи спортивных объектах. При этом организаторы подчеркивают: за медали поборются не профессиональные спортсмены, а топ-менеджеры и сотрудники фронт-офиса.

Василий Букаев, сотрудник уральского подразделения Сбербанка (Челябинск, Россия):

Такие мероприятия нужно проводить для того, чтобы скрепить коллектив, скрепить дружную семью. Мы ежедневно работаем, полностью отдаем себя этому процессу. И занятия спортом, такой деятельностью, скрепляют людей. Люди становятся дружнее. А когда люди становятся дружнее, им легче вместе работать и решать какие-то глобальные вопросы.

Андрей Еременко, региональный менеджер юго-западного подразделения Сбербанка (Пятигорск, Россия):

Здесь дружелюбно, лучше организация. Мне понравилось. Само размещение, сама база подготовки – все классно. Весело, настрой позитивный. Банковские работники – рутинная работа. А здесь на пять дней вырываешься – прям отдыхают люди.