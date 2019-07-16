«Средиземноморская диета тем и хороша, что подходит абсолютно всем». Чем угощают на гастрофесте в Минске

Ксения Замулко, корреспондент: В Минске сейчас стартует гастрофест. Как вы относитесь к гастрофестам, что это такое?

Марта Марудова, диетолог:

Гастрофест – это замечательная культура, которая приходит к нам с Запада. Всячески радуюсь, когда такие полезные вещи доходят до нашей страны.

В 2019 году средиземноморская диета вошла в топы всех диет как самая полезная для здоровья и жизни в целом. Поэтому, например, итальянская направленность гастрофеста прекрасна. У белорусов есть возможность попробовать морепродукты в красивом сочетании, потому что по большому счету белорусы не знают, как их готовить правильно.

Ксения Замулко:

У нас была возможность изначально ознакомиться со всеми предложенными сетами. В целом ваши впечатления: больше в сторону пользы и похудения или наоборот?