Прямой эфир

«Средиземноморская диета тем и хороша, что подходит абсолютно всем». Чем угощают на гастрофесте в Минске

16 июля 2019 10:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ксения Замулко, корреспондент:
В Минске сейчас стартует гастрофест. Как вы относитесь к гастрофестам, что это такое?

«Средиземноморская диета тем и хороша, что подходит абсолютно всем». Чем угощают на гастрофесте в Минске-1

«Средиземноморская диета тем и хороша, что подходит абсолютно всем». Чем угощают на гастрофесте в Минске-3

Марта Марудова, диетолог:
Гастрофест – это замечательная культура, которая приходит к нам с Запада. Всячески радуюсь, когда такие полезные вещи доходят до нашей страны.

В 2019 году средиземноморская диета вошла в топы всех диет как самая полезная для здоровья и жизни в целом. Поэтому, например, итальянская направленность гастрофеста прекрасна. У белорусов есть возможность попробовать морепродукты в красивом сочетании, потому что по большому счету белорусы не знают, как их готовить правильно.

Ксения Замулко:
У нас была возможность изначально ознакомиться со всеми предложенными сетами. В целом ваши впечатления: больше в сторону пользы и похудения или наоборот?

«Средиземноморская диета тем и хороша, что подходит абсолютно всем». Чем угощают на гастрофесте в Минске-6

Марта Марудова:
Я приятно удивлена, потому что даже захотев придраться к какому-то сету, это получится с трудом.

Ксения Замулко:
Я изучила эти необычные сочетания. Действительно некоторые сеты отличаются такой экстравагантностью. Белорусские желудки такое переваривают?

«Средиземноморская диета тем и хороша, что подходит абсолютно всем». Чем угощают на гастрофесте в Минске-9

Марта Марудова:
В отличие от восточной кухни, где много пряного, жирного, острого, копченого, соленого и так далее, средиземноморская диета тем и хороша, что она подходит абсолютно всем. У нее нет противопоказаний: можно питаться детям, пожилым людям, взрослым, людям с хроническими заболеваниями, потому что овощи, зелень, белок с морепродуктами, нежирным мясом – это то, что доктор прописал.

Средиземноморская диета – это реально вкусно, это низкокалорийно, полезно и красиво подано.

«Средиземноморская диета тем и хороша, что подходит абсолютно всем». Чем угощают на гастрофесте в Минске-12

«Средиземноморская диета тем и хороша, что подходит абсолютно всем». Чем угощают на гастрофесте в Минске-14

«Средиземноморская диета тем и хороша, что подходит абсолютно всем». Чем угощают на гастрофесте в Минске-16

«Средиземноморская диета тем и хороша, что подходит абсолютно всем». Чем угощают на гастрофесте в Минске-18

«Средиземноморская диета тем и хороша, что подходит абсолютно всем». Чем угощают на гастрофесте в Минске-20

«Средиземноморская диета тем и хороша, что подходит абсолютно всем». Чем угощают на гастрофесте в Минске-22

«Средиземноморская диета тем и хороша, что подходит абсолютно всем». Чем угощают на гастрофесте в Минске-24

# Еда # общество # Марта Марудова # Ксения Замулко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как в Беларуси следят за чистотой воздуха и стоит ли нам беспокоиться о том, чем мы дышим
16 июля 2019 09:28

Как в Беларуси следят за чистотой воздуха и стоит ли нам беспокоиться о том, чем мы дышим

«Перечень самых важных фраз»: мультиязычный разговорник составили в Могилёвском институте МВД
16 июля 2019 06:55

«Перечень самых важных фраз»: мультиязычный разговорник составили в Могилёвском институте МВД

«Как распознать трафикёра»: под Воложином открылся 3-й Молодёжный лагерь по профилактике торговли людьми
16 июля 2019 06:31

«Как распознать трафикёра»: под Воложином открылся 3-й Молодёжный лагерь по профилактике торговли людьми