«Средиземноморская диета тем и хороша, что подходит абсолютно всем». Чем угощают на гастрофесте в Минске

Ксения Замулко, корреспондент:
В Минске сейчас стартует гастрофест. Как вы относитесь к гастрофестам, что это такое?
Ксения Замулко, корреспондент:
В Минске сейчас стартует гастрофест. Как вы относитесь к гастрофестам, что это такое?
Марта Марудова, диетолог:
Гастрофест – это замечательная культура, которая приходит к нам с Запада. Всячески радуюсь, когда такие полезные вещи доходят до нашей страны.
В 2019 году средиземноморская диета вошла в топы всех диет как самая полезная для здоровья и жизни в целом. Поэтому, например, итальянская направленность гастрофеста прекрасна. У белорусов есть возможность попробовать морепродукты в красивом сочетании, потому что по большому счету белорусы не знают, как их готовить правильно.
Ксения Замулко:
У нас была возможность изначально ознакомиться со всеми предложенными сетами. В целом ваши впечатления: больше в сторону пользы и похудения или наоборот?
Марта Марудова:
Я приятно удивлена, потому что даже захотев придраться к какому-то сету, это получится с трудом.
Ксения Замулко:
Я изучила эти необычные сочетания. Действительно некоторые сеты отличаются такой экстравагантностью. Белорусские желудки такое переваривают?
Марта Марудова:
В отличие от восточной кухни, где много пряного, жирного, острого, копченого, соленого и так далее, средиземноморская диета тем и хороша, что она подходит абсолютно всем. У нее нет противопоказаний: можно питаться детям, пожилым людям, взрослым, людям с хроническими заболеваниями, потому что овощи, зелень, белок с морепродуктами, нежирным мясом – это то, что доктор прописал.
Средиземноморская диета – это реально вкусно, это низкокалорийно, полезно и красиво подано.