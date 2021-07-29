Александр Лукашенко: футболисты получали огромные деньги. А зачем жёнам работать? Они сидят и тычут в эти айфоны. И все за БЧБ

Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые лица в руководстве некоторых вузов, на ряде крупных предприятий и в местной вертикали.

Глава государства признался, что по некоторым кандидатурам возвращал документы на дополнительное рассмотрение. Должности ответственные, а время сейчас непростое. И от тех, кому оказано высокое доверие, ждут результативной работы.

Кадровые перестановки и основательная встряска ждет и спортивную сферу. Можно не сомневаться, судя по тем результатам, которые за шесть дней Олимпиады в Токио так и не показали наши атлеты. И это при том, сколько внимания, а главное ресурсов государство, да и Президент лично уделяет спортсменам.