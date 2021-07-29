Александр Лукашенко: футболисты получали огромные деньги. А зачем жёнам работать? Они сидят и тычут в эти айфоны. И все за БЧБ
Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые лица в руководстве некоторых вузов, на ряде крупных предприятий и в местной вертикали.
Глава государства признался, что по некоторым кандидатурам возвращал документы на дополнительное рассмотрение. Должности ответственные, а время сейчас непростое. И от тех, кому оказано высокое доверие, ждут результативной работы.
Кадровые перестановки и основательная встряска ждет и спортивную сферу. Можно не сомневаться, судя по тем результатам, которые за шесть дней Олимпиады в Токио так и не показали наши атлеты. И это при том, сколько внимания, а главное ресурсов государство, да и Президент лично уделяет спортсменам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я часто говорю: знаете, почему мы порой в спорте не выигрываем, еще где-то? В образовании – кто-то говорит, что плохо, хорошо. Не голодные. Я смотрю, вот эти страны африканские – разрушенные страны. Возьмите Сербию. Да, талантливая нация, такая, как мы. Но почему результаты такие? Да потому что они знают: если они победят на Олимпиаде, на чемпионате мира, значит они будут иметь все. Не победят – будут где-то шататься, кусок хлеба искать. А мы всех поддерживаем.
И посмотрите, что творят наши спортсмены, особенно их жены. Некоторые получали футболисты огромные суммы денег. А зачем женам работать? Они сидят и тычут в эти айфоны. И все за БЧБ. От безделья. Это не только мой вывод. Есть люди, которые наблюдают за этими процессами, и мне прямо говорят: кому мы деньги платим?
Я не против: талантливые, привез славу стране, медали, ордена – получай, получай все. Я не против. Спортсмен, настоящий спортсмен, который выдает результат, он должен жить хорошо. Остальные должны тянуться к этому, тогда будет результат.
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