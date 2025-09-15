Языковой омбудсмен Украины признала, что Киев остается русскоязычным городом

Уполномоченный по вопросам языка в Украине Елена Ивановская призналась, что Киев остается в основном русскоязычным, особенно среди подростков. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, молодежь часто говорит по-русски вопреки школьному и семейному укладу, стремясь выделиться и пойти против правил.

Также она отметила влияние русскоязычных блогеров, которые, по ее словам, разбираются в подростковой психологии и активно формируют предпочтения молодых людей. Даже ее дочь в социальных сетях предпочитает русский язык, поясняя, что аудитория в основном русскоязычная.

С 2014 года Украина ведет политику вытеснения русского языка. Закон 2019 года ограничивает его использование, а власти на местах запрещают культурные материалы на русском языке и обучение на нем. Несмотря на это, русский язык по-прежнему широко используется, вызывая споры в обществе.

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