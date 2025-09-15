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Туск заявил, что в стране растет волна пророссийских настроений

15 сентября 2025 12:42
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Туск заявил, что в стране растет волна пророссийских настроений-0

Польский премьер-министр Дональд Туск выражает озабоченность растущими пророссийскими чувствами и антипатией к Украине внутри страны. Об этом пишет РИА Новости.

Он призывает политиков противодействовать этим тенденциям, называя это проверкой на зрелость и патриотизм.

Взаимоотношения между Россией и Польшей по-прежнему остаются напряженными. Варшава продолжает демонтаж советских памятников и изъятие российского имущества, несмотря на возражения Москвы.

В ответ на это Россия внесла Польшу в список стран, недружественных России, и выслала десятки польских дипломатов. В Кремле назвали действия Варшавы проявлениями исторической вражды.

Фото: pixabay

# Международная политика

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