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Александр Лукашенко встретился с губернатором Брянской области: мы готовы идти дальше, чем обычный товарообмен, – в технологии, науку

30 сентября 2020 11:06
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Новости Беларуси. Помощь белорусов в строительстве, развитие совместных научных проектов и увеличение товарооборота. Об этом 30 сентября шел разговор во Дворце Независимости. Президент встретился с губернатором Брянской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко встретился с губернатором Брянской области: мы готовы идти дальше, чем обычный товарообмен, – в технологии, науку-1

Александр Богомаз в Беларуси уже третий раз. Буквально две недели назад его переизбрали на пост главы российского региона. И вот после этого первый визит губернатор совершил в Минск.

С областью, граничащей с нами, налажено сотрудничество не первый год, но определенно это не предел. Товарооборот за семь месяцев 2020 года – более 350 миллионов долларов. По сравнению с прошлым годом он даже вырос. Но цифру можно увеличить. Глава государства говорит о миллиарде долларов. Наращивать торговлю стороны планируют в ближайшее время.

Александр Лукашенко встретился с губернатором Брянской области: мы готовы идти дальше, чем обычный товарообмен, – в технологии, науку-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете наши возможности, мы готовы углубляться и идти дальше, чем обычный товарообмен. Надо идти больше в технологии, в науку. Вы заинтересованы ваши товарищи об этом говорят – если брать сельское хозяйство, в развитии племенного дела. Другие научные изыскания, технологические. Пожалуйста – если чем-то можем помочь, мы это можем сделать.

Я знаю, что в России сейчас приличный дефицит рабочей силы в строительстве. Мы свои строительные организации, вы знаете, сохранили. Знаю, что вы реализовываете очень большие программы, их много. Знаю, что вы очень много строите сейчас дорог и средства выделяются приличные. Знаете, у нас очень хорошее дорожное строительство. И строители хорошие. Должен вам сказать, что мы со всеми областями за последние 10 лет построили практически автобаны. Вот если вы ехали на автомобиле из Гомеля, то вы ехали по такой дороге, которую мы совсем недавно построили.

Александр Лукашенко встретился с губернатором Брянской области: мы готовы идти дальше, чем обычный товарообмен, – в технологии, науку-7

Но дело не в этом, дело в том, что мы выиграли международный тендер. Потому что европейцы кредитовали эти дороги. И там обязательно международный тендер. Мы выиграли по всем дорогам. Такую же дорогу мы в прошлом году закончили, на Гродно построили, отремонтировали олимпийскую трассу Брест – Москва. Она в хорошем состоянии. Ну и в других направлениях. Поэтому если вам нужно будет, вплоть от проектирования до строительства, то мы также можем оказать вам существенную поддержку.

Добавим, что приезд Александра Богомаза в Беларусь завершает «губернаторскую» неделю визитов из дружественной России. Брянская, Псковская, Омская, на прошлой неделе Иркутская, Ленинградская и Приморская области. Во Дворце Независимости прошла череда встреч с губернаторами этих регионов. На каждой из них стороны договорились о совместной работе по конкретным направлениям. Это говорит о том, что наша страна продолжает укреплять важное региональное сотрудничество с Россией.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Александр Богомаз # Фотофакт

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