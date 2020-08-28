Александр Лукашенко: «Флаг-то в чём виноват? Но его использовали. Поэтому давайте мы подальше будем держаться от этого»

Новости Беларуси. Тема, на которой в последнее время много спекулируют – символика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На улицах много бело-красно-белых флагов. Эти цвета в свое время сыграли определенную роль в жизни белорусов. Но на все отсылки к воспоминаниям о Великой Отечественной оппоненты власти приводят эти кадры.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Меня критикуют, что у меня был бела-чырвона-белы?
Игорь Тур:
Да, что вы в 1994-м присягу принимали именно под этим флагом. И вот как вы относитесь к таким заявлениям и к такой позиции?
Александр Лукашенко:
Меня за это не надо критиковать. Умный человек, и ты тоже, скажет: ну, Президент законопослушный. Тогда был такой флаг, установленный Верховным советом, такая была символика. Я за нее не голосовал, я ее не приемлел, но она была государственной. Вы что, хотите сказать, что я должен был привезти флаг Победы – я бы с удовольствием – и на фоне этого флага Победы? Поэтому я и принимал присягу на фоне того флага.
Но, поскольку я это не приемлел и большинство нашего народа, я на референдум внес символику: вот одна, вот другая. Подавляющим большинством мы приняли нынешнюю символику.
Это наша Великая Победа, это величайшее достояние, что мы победили в той войне. И каждого третьего угробили. Нам ли, белорусам, возвращаться к тому, что было в годы фашизма? Сколько наших людей угробили под этими сцягамі? Сколько русских, белорусов, евреев, татар – сколько тут погибло? И все под тем флагом.