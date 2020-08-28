Александр Лукашенко: «Флаг-то в чём виноват? Но его использовали. Поэтому давайте мы подальше будем держаться от этого»

Новости Беларуси. Тема, на которой в последнее время много спекулируют – символика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улицах много бело-красно-белых флагов. Эти цвета в свое время сыграли определенную роль в жизни белорусов. Но на все отсылки к воспоминаниям о Великой Отечественной оппоненты власти приводят эти кадры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня критикуют, что у меня был бела-чырвона-белы?

Игорь Тур:

Да, что вы в 1994-м присягу принимали именно под этим флагом. И вот как вы относитесь к таким заявлениям и к такой позиции?