Александр Лукашенко: президент России, защищая Беларусь, прежде всего защищает Россию

Новости Беларуси. Наша западная граница – рубеж Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Закономерно, что президенты Беларуси и России постоянно на связи.
Новости Беларуси. Наша западная граница – рубеж Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Закономерно, что президенты Беларуси и России постоянно на связи.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы с ним договорились. Мы справимся с этой проблемой. Но если там дернутся, за пределами – надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия, а россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами. Мы создали резервы с ним.
Читайте также:
Александр Лукашенко: «Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять»
Александр Лукашенко: мы им покажем, что такое санкции. Они зажрались и забыли, что такое Беларусь
Александр Лукашенко о вакцине от коронавируса: по желанию, кто захочет прививку сделать – я возьму у россиян
Они не пересекли, ни один солдат из России не пересек нашу границу, мы пока справляемся сами. Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства.
Россия в Беларуси видит угрозу самой России. И президент России, это понимая, защищая Беларусь, прежде всего защищает Россию. Вот в чем соль. Мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем. И, как я говорил, Беларусь вот эта вот – тысячу километров туда-сюда – это будет театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Им не Беларусь нужна, Беларусь – это трамплин, как обычно, на Россию. Только не так как Гитлер, группу армий «Центр» бросил напрямую на Москву здесь. Технологии другие: надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству – за то, чтобы ввели войска и оказали поддержку.
Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией. Слушайте, кому нужна – ваш этот творог – моцарелла? Что в Европе их не хватает, этих производств? Море, но мы конкуренты, мы удачно торгуем на своих рынках. Они хотят забрать этот рынок. Ну и мы будем тут гайки крутить за копейки.