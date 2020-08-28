Александр Лукашенко: президент России, защищая Беларусь, прежде всего защищает Россию

Они не пересекли, ни один солдат из России не пересек нашу границу, мы пока справляемся сами. Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Мы с ним договорились. Мы справимся с этой проблемой. Но если там дернутся, за пределами – надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия, а россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами. Мы создали резервы с ним.

Россия в Беларуси видит угрозу самой России. И президент России, это понимая, защищая Беларусь, прежде всего защищает Россию. Вот в чем соль. Мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем. И, как я говорил, Беларусь вот эта вот – тысячу километров туда-сюда – это будет театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Им не Беларусь нужна, Беларусь – это трамплин, как обычно, на Россию. Только не так как Гитлер, группу армий «Центр» бросил напрямую на Москву здесь. Технологии другие: надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству – за то, чтобы ввели войска и оказали поддержку.

Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией. Слушайте, кому нужна – ваш этот творог – моцарелла? Что в Европе их не хватает, этих производств? Море, но мы конкуренты, мы удачно торгуем на своих рынках. Они хотят забрать этот рынок. Ну и мы будем тут гайки крутить за копейки.