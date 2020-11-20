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Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко 21 ноября проведёт прямую линию

20 ноября 2020 11:21
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Новости Беларуси. Обратная связь по актуальным вопросам. Вице-спикер Совета Республики Анатолий Исаченко 21 ноября проведет прямую телефонную линию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко 21 ноября проведёт прямую линию-1

Заместитель председателя верхней палаты парламента будет принимать звонки с 10:00 до 13:00. Обратиться с волнующими вас вопросами можно по номеру 8 (017) 328-53-24.

# Прием граждан # общество # Анатолий Исаченко # Фотофакт

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