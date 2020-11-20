В Беларуси выздоровели 100 749 пациентов, у которых ранее был подтверждён коронавирус

Новости Беларуси. Минздрав Беларуси озвучил последнюю статистику по заболеваемости COVID-19. На этот день выздоровели и выписаны 100 749 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего зарегистрированы 120 847 человек с положительным тестом. Всего тестов проведено около 3 миллионов 10 тысяч. За весь период распространения инфекции умер 1 081 пациент, чья болезнь была отягощена хроническими осложнениями.

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что приход зимы не влияет на рост заражений вирусом, меняется лишь поведение людей. Заметить это можно и в Беларуси. Уже в привычку входит ношение защитных масок в общественных местах. Теперь это уже не рекомендация, а правило, которое действует во всех регионах страны.