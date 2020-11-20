Цены на услуги лабораторий, которые диагностируют коронавирус, в Беларуси взяли под контроль

Новости Беларуси. В Беларуси взяты под контроль цены на услуги лабораторий, которые ведут диагностику инфекции, вызванной COVID-19, на платной основе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси взяты под контроль цены на услуги лабораторий, которые ведут диагностику инфекции, вызванной COVID-19, на платной основе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От коронавируса планируется привить около 2 миллионов белорусов
Это касается всех видов исследований. Ценовая разбежка максимума: от 31,5 рубля до 53.