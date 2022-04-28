Как предотвратить производственный травматизм? В Минске прошёл семинар на тему охраны труда

Новости Беларуси. Изучить на практике безопасные приемы и методы работы – в комитете по образованию Мингорисполкома прошел семинар на тему охраны труда, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Его организовали в рамках «Недели нулевого травматизма». Говорили о создании условий для безопасной и комфортной деятельности, предотвращении случаев производственного травматизма.

Ольга Тарновская, старший инспектор отдела охраны труда комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома: В рамках проведения данного мероприятия у нас запланирован ряд конференций, круглых столов, семинаров, в том числе и совместно с комитетом по образованию. Также в рамках «Недели нулевого травматизма» активизируется работа мобильных групп, созданных при Мингорисполкоме и администрациях районов.

Олег Жук, главный технический инспектор труда Минской городской организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки:

Большое значение в рамках этих мероприятий уделяется формированию безопасности, культуры труда в учреждениях образования. Профсоюзы не стоят в стороне от решения этой проблемы, и у нас в городе совместно с комитетом по образованию проходит такой информационно-образовательный проект «Vision Zero в учреждении образования» («Нулевой травматизм»), в рамках которого проводим совместные мероприятия и с руководителями учреждений образования, с ответственными за охрану труда.

Всемирный день охраны труда ежегодно отмечают 28 апреля, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы. Кстати, этот день отмечают в более чем сотни странах.

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