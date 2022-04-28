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Андрей Муковозчик: информационная война реальный мир превращает в театр – пошлый, абсурдный и лживый

28 апреля 2022 15:38
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Тему газового вопроса поднял Андрей Муковозчик. В центре внимания авторской рубрики – известная российская транснациональная энергетическая компания, а точнее – «газпромовская система», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом порассуждать стала новость о том, что вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев уехал из России в Украину и вступил в территориальную оборону. Публично же Волобуев заявил, что таким образом желает отмыться от своего российского прошлого. Так сильно накипело или прижало? Авторский взгляд на происходящие события. В программе Новости «24 часа» на СТВ рубрика Андрея Муковозчика «Накипело».  

​Глобальная инфовойна реально делает из живых людей театральных персонажей. Читайте здесь.

Андрей Муковозчик: информационная война реальный мир превращает в театр – пошлый, абсурдный и лживый-1

Рубрику «Накипело» смотрите в видеоматериале.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Игорь Волобуев # Андрей Муковозчик # Ксения Собчак # Дмитрий Кохно # Денис Курьян # Виктор Бабарико # Фотофакт

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