Тему газового вопроса поднял Андрей Муковозчик. В центре внимания авторской рубрики – известная российская транснациональная энергетическая компания, а точнее – «газпромовская система», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом порассуждать стала новость о том, что вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев уехал из России в Украину и вступил в территориальную оборону. Публично же Волобуев заявил, что таким образом желает отмыться от своего российского прошлого. Так сильно накипело или прижало? Авторский взгляд на происходящие события. В программе Новости «24 часа» на СТВ рубрика Андрея Муковозчика «Накипело».