Диетолог: лук и шпинат – это суперфуды

Продуктовый или фуд-ритейл в списке самых популярных бизнес-идей у предпринимателей. Сегодня на каждого жителя столицы приходится более полутысячи квадратных метров торговых площадей. Отдельное место занимают уличные ларьки. Эти палатки с овощами и фруктами уже приняли первых покупателей сезона-2019, рассказали в программе «Минск и минчане».

Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

В текущем году их чуть-чуть меньше, чем было в предыдущем. Начинают уже разворачивать свою работу и летние кафе, другие объекты нестационарной розничной торговли – для обеспечения жителей Минска и туристов мороженым, прохладительными напитками. Ближайшие полгода минчане и гости города то и дело будут замечать на улицах такие мини-магазины.

Возле домов, вдоль проспектов и рядом с остановками развернутся около 160 палаток. Практика показала: летом белорусы активнее покупают овощи и фрукты именно в этих торговых точках.

Татьяна Старухова, продавец:

Работаем с 5 апреля. Свои покупатели. Фрукты очень качественные, хорошие. В магазинах немножко дешевле, но наши фрукты намного вкуснее и сочнее. Продавцы сезонной провизии лишь недавно стали появляться за своими прилавками, но ассортименту некоторых индивидуальных предпринимателей позавидуют крупные сетевики. Свежие капуста, морковь, картошка. Даже колючие огурцы и аппетитные помидоры. Правда, эти «витаминные бомбы» всё ещё импортные.

Алла Фидрусь, начальник отдела организации рыночной торговли Комаровского рынка:

Люди торгуют редисом и зеленью, потому что это самое-самое начало сезона. Самый пик у нас приходится, конечно, на летние месяцы, это ягода, в основном, идёт, и осенние месяцы, когда люди уже собрали урожай с личного подворья. Врачи говорят: весной каждый день надо съедать полкилограмма свежих овощей и зелени. После зимы организм истощается, а сезонный авитаминоз отражается не только на эмоциональном состоянии. Высыхает кожа: появляются морщины и трескаются губы, хуже выглядят волосы, легко ломаются ногти.

Марта Марудова, диетолог:

Очень актуальны истории выращивания на собственном подоконнике лука и каких-то других овощей, шпината. Это сейчас очень модно и, в принципе, это суперфуды. Это замечательная еда, которая однозначно даёт пользу организму и переесть её невозможно. Прилавки Комаровского рынка ломятся от ароматных укропа, петрушки и базилика.

Сегодня здесь очередной аншлаг. Место для торговли индивидуальные предприниматели и физические лица арендуют через сайт или по старинке приходят ещё до открытия. В среднем, базар в самом центре столицы заполнен продавцами на девяносто процентов. Алла Фидрусь:

Как-то весна ветреная, но она не холодная, без заморозков. У нас регулярно одни и те же физические лица приходят практически целую неделю. Увеличивается поток покупателей, соответственно, и торгующих, конечно же, в выходные дни. Яркая и крупная клубника особенно привлекательно смотрится среди тусклых овощей.