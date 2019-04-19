Краудфандинг проведут в мае для проекта «Серебрянка – мой спальный»

Город в городе – так прозвали спальный микрорайон, расположившийся на левом берегу Свислочи, Серебрянку. Именно его своими силами пытаются сохранить и приукрасить современные художники, архитекторы и просто неравнодушные минчане, рассказали в программе «Минск и минчане».

Проект «Мой спальный» всего за год собрал вокруг себя сотни человек, для которых каждая улочка и аллея родного района дороже золота.

Минчане:

Сходили на речку, всё время ходим гулять туда. И площадки с нашей стороны сделали, и дороги. Очень хорошо! Мы живём уже 35 лет, так это очень хорошо стало, кругом магазинов полно, близко, в доступности Очень нравится в Серебрянке жить. Серебрянка – самый лучший в городе район, самый зелёный: и парк Грековой, и Лошицкий парк, и велодорожка. Вышел и пошёл, хоть до Оперного! Даже дохожу до Оперного.

Яркий гид-комикс о Серебрянке, созданный белорусскими иллюстраторами, интерактивные игры и, наконец, 7 свежих, необычных взглядов на обычные дворовые пространства – вот то, что включает в себя этот грандиозный проект. Грядущему преображению близких сердцу ландшафтов жильцы радуются, как собственному успеху.

Минчане:

Замечательно, если будут строить! Современности здесь, может, и не хватает. Я с удовольствием отношусь к таким проектам, где можно детям позаниматься, побегать, попрыгать. Очень хорошо, приветствую, пусть молодёжь облагородит Минск, мы, пожилые люди, очень рады. Вроде бы, ничего. Всё хорошо, всё есть. 11-подъездный дом и на каждой площадке пять квартир. Вот что нужно главное, я пожилая, уже ходить не могу, выйдешь и не на чем сидеть.

Организаторы проекта «Мой спальный» воплотят мечты в реальность! Автор уникальной дизайнерской концепции по благоустройству района Полина Скачкова, которая является ещё и победителем народного голосования, придумала, как угодить людям любого возраста.

Полина Скачкова, архитектор:

Там очень много людей ходит и они пересекаются часто, но не задерживаются в этом месте и я хотела, чтобы было место, где бы они задержались. Любая такая площадка станет местом притяжения, досуга для людей, где они смогут пересекаться и обмениваться мнениями, знакомиться со всем районом С июня прошлого года Полина, студентка архитектурного факультета БНТУ, изо дня в день усердно трудилась над созданием своего проекта.

Знакомство с местным колоритом, общение со старожилами Серебрянки помогли создать единую концепцию по благоустройству. Выбор места пал на одну из основных пешеходных осей микрорайона. Полина Скачкова:

В моей площадке я использовала холмы, потому что говорили, что раньше, в детстве любили кататься с горок. Также использовала разнообразные покрытия, там есть каменные покрытия, есть разнообразные растения, есть камушки, есть песочек, есть кора, есть и прорезиненная.

Вдохновила и поддержала идею Полины координатор проекта «Мой спальный».

Надежда Царенок, координатор проекта, архитектор:

Администрация Ленинского района восприняла проект очень положительно и, на самом деле, поддерживает нас во всех наших начинаниях, потому что у проекта есть разные этапы, разные мероприятия мы проводим. Заинтересована в повышении качества жизни микрорайона и администрация. Ведь обновлённая Серебрянка может стать примером улучшения городской среды для всей столицы!

Пётр Шостак, глава администрации Ленинского района г. Минска:

Этому проекту «Серебрянка – мой спальный» будет оказана всесторонняя поддержка, и мы на следующий год выработаем программу, где в реализации этого проекта будут задействованы и Урбаническая платформа, жители микрорайона Серебрянка, ЖЭУ и ЖКХ. Полина Скачкова:

Сейчас будет краудфандинг, в мае, там будут лоты, которые люди могут купить и, тем самым, денежка уходит на проектно-сметную документацию. И в 2020 году, если вся документация будет собрана, государство сможет реализовать проект из своего бюджета.