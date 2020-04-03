Прямой эфир

Коронавирус в Беларуси. Что известно на 3 апреля

03 апреля 2020 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Меры против коронавируса, предпринятые в Беларуси, позволили сдержать распространение инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если бы не усилия медиков, заражаться могли до 840 человек в день. Об этом 3 апреля сообщили в Минздраве.

Коронавирус в Беларуси. Что известно на 3 апреля-1

К этому дню в стране зарегистрирован 351 случай COVID-19. Чаще всего инфекцию выявляют у людей от 25 до 64 лет. Тестов на коронавирус, как рассказали в ведомстве, в стране достаточно. Кроме того, сейчас проводятся клинические испытания трех тест-систем белорусского производства и одной экспресс-системы.

Медсестра Витебской областной инфекционной больницы: огромное спасибо всем, кто оказывает нам материальную помощь (читать далее).

# Коронавирус # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Стоит ли продлевать школьные каникулы ещё на неделю? Мнение Президента Беларуси
03 апреля 2020 12:46

Стоит ли продлевать школьные каникулы ещё на неделю? Мнение Президента Беларуси

Ветеранам Минской области вручили подарки. Помощь в формировании продуктовых наборов оказал бизнес
03 апреля 2020 11:18

Ветеранам Минской области вручили подарки. Помощь в формировании продуктовых наборов оказал бизнес

Литва ввела запрет на въезд легковых автомобилей из Беларуси и России
03 апреля 2020 11:01

Литва ввела запрет на въезд легковых автомобилей из Беларуси и России