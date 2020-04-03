Коронавирус в Беларуси. Что известно на 3 апреля

Новости Беларуси. Меры против коронавируса, предпринятые в Беларуси, позволили сдержать распространение инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если бы не усилия медиков, заражаться могли до 840 человек в день. Об этом 3 апреля сообщили в Минздраве.

К этому дню в стране зарегистрирован 351 случай COVID-19. Чаще всего инфекцию выявляют у людей от 25 до 64 лет. Тестов на коронавирус, как рассказали в ведомстве, в стране достаточно. Кроме того, сейчас проводятся клинические испытания трех тест-систем белорусского производства и одной экспресс-системы.