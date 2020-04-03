Стоит ли продлевать школьные каникулы ещё на неделю? Мнение Президента Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда-то я сказал, что мы не будем довлеть над родителями. Это их дети, это их жизнь. И как они примут решение в этом коронапсихозе, так оно и будет. Поэтому я категорически против, я не согласен с ними, что надо ребенка изъять из детского сада или школы, из этой среды, продлив каникулы. Но коль пообещал, что будет так, как просят родители, так и будет.

У нас есть, откровенно говоря, резервная неделя: мы программу таким образом ужимали, что мы даже, может быть, продлевать учебный год не будем. 31 мая заканчивается учебный год, ну мы его и закончим. У нас нет здесь особой напряженки. Это первое.

Второе. Раз уж отпустили их на каникулы, они уже неделю эту прожили в определенной среде. Куда-то их кто-то отправил, кто-то возле себя держит. Ситуация устаканилась. Если они побудут неделю дома, страха в этом не будет. Я думаю, завтра-послезавтра мною будет принято соответствующее решение. Скорее всего, мы продлим на одну неделю каникулы. Исключительно потому, что этого хотят родители и не все отпускают детей в школу в этот период. Я понимаю родителей. Тут здоровый человек без детей заболеет от того, что происходит вокруг.