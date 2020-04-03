Прямой эфир

Рабочая поездка в Смолевичский район. Александр Лукашенко посетит организации группы компаний «Серволюкс»

03 апреля 2020 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил нарастить в стране производство гречневой крупы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Президент заявил сегодня, 3 апреля. В графике главы государства – рабочая поездка в Смолевичский район.

Александр Лукашенко посетит организации группы компаний «Серволюкс» – одного из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в Беларуси.

Рабочая поездка в Смолевичский район. Александр Лукашенко посетит организации группы компаний «Серволюкс»-1

Запланировано несколько локаций. Президенту доложат о перспективах развития ряда предприятий, а также о положении дел в области сельхозпроизводства в Минской области.

Речь также пойдет о ходе весенних полевых работ в Беларуси. Главе государства представят современную технологию выращивания и содержания крупного рогатого скота. Александр Лукашенко также ознакомится с технологией производства полуфабрикатов из мяса птицы, посетит производственные участки предприятия «Юнимит».

Добавим, группа компаний «Серволюкс» работает в сферах животноводства мясо-молочного направления, племенного птицеводства, производства комбикормов и по ряду других. В составе есть и широкая торговая сеть, лизинговая компания,несколько российских и украинских компаний.

Рабочая поездка в Смолевичский район. Александр Лукашенко посетит организации группы компаний «Серволюкс»-4

Рабочая поездка в Смолевичский район. Александр Лукашенко посетит организации группы компаний «Серволюкс»-6

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Трымайцеся! Разам мы пераможам!» В Беларуси стартовала акция в поддержку стран, наиболее пострадавших от COVID-19
03 апреля 2020 06:18

«Трымайцеся! Разам мы пераможам!» В Беларуси стартовала акция в поддержку стран, наиболее пострадавших от COVID-19

«Как с младшей сестрой посидеть или братом». В Марьиной Горке создан проект по адаптации детей с ограниченными возможностями
02 апреля 2020 21:33

«Как с младшей сестрой посидеть или братом». В Марьиной Горке создан проект по адаптации детей с ограниченными возможностями

«Мы должны сохранить преемственность». Капсулу со всех воинских захоронений Бобруйского района передали в Могилёв
02 апреля 2020 19:34

«Мы должны сохранить преемственность». Капсулу со всех воинских захоронений Бобруйского района передали в Могилёв