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Именно юмор поможет вспомнить важные правила. Почему белочка стала героем новой акции от МЧС?

10 ноября 2020 15:05
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Новости Беларуси. В Минской области стартовала информационная акция, в основу которой легли посылы «Белочка пришла!» и «Не жди белочку – туши окурок!», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Не жди белочку». МЧС запускает креативную кампанию против неосторожного обращения с огнём

Именно юмор поможет вспомнить важные правила. Почему белочка стала героем новой акции от МЧС?-1

Именно юмор поможет вспомнить важные правила. Почему белочка стала героем новой акции от МЧС?-3

Цель – привлечь внимание к проблеме пожаров из-за неосторожного обращения с огнем.

Главной героиней кампании стала белка. Она подвижная и сообразительная, поэтому быстро может оказаться там, где бросают окурки.

Именно юмор поможет вспомнить важные правила. Почему белочка стала героем новой акции от МЧС?-6

Диана Железняк, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Непотушенный окурок по-прежнему остается основной причиной гибели людей в огне. Целевая аудитория этой кампании – это люди, которые небрежно относятся к собственной безопасности и не осознают, какая угроза таится в непотушенной сигарете.

Форма, в которой проводится эта кампания – юмористическая. Именно юмор поможет вспомнить важные призывы, когда те, кто нарушает правила пожарной безопасности при курении, в очередной раз возьмутся за сигарету.

Именно юмор поможет вспомнить важные правила. Почему белочка стала героем новой акции от МЧС?-9

Кстати, в 2020 году уже произошло около 1300 пожаров, в которых погибли 120 человек, из них 77 – из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

# МЧС Беларуси # общество # Диана Железняк # Фотофакт

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