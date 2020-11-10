Именно юмор поможет вспомнить важные правила. Почему белочка стала героем новой акции от МЧС?

Новости Беларуси. В Минской области стартовала информационная акция, в основу которой легли посылы «Белочка пришла!» и «Не жди белочку – туши окурок!», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Главной героиней кампании стала белка. Она подвижная и сообразительная, поэтому быстро может оказаться там, где бросают окурки.

Диана Железняк, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Непотушенный окурок по-прежнему остается основной причиной гибели людей в огне. Целевая аудитория этой кампании – это люди, которые небрежно относятся к собственной безопасности и не осознают, какая угроза таится в непотушенной сигарете.

Форма, в которой проводится эта кампания – юмористическая. Именно юмор поможет вспомнить важные призывы, когда те, кто нарушает правила пожарной безопасности при курении, в очередной раз возьмутся за сигарету.