Именно юмор поможет вспомнить важные правила. Почему белочка стала героем новой акции от МЧС?

Новости Беларуси. В Минской области стартовала информационная акция, в основу которой легли посылы «Белочка пришла!» и «Не жди белочку – туши окурок!», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
«Не жди белочку». МЧС запускает креативную кампанию против неосторожного обращения с огнём
Цель – привлечь внимание к проблеме пожаров из-за неосторожного обращения с огнем.
Главной героиней кампании стала белка. Она подвижная и сообразительная, поэтому быстро может оказаться там, где бросают окурки.
Диана Железняк, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Непотушенный окурок по-прежнему остается основной причиной гибели людей в огне. Целевая аудитория этой кампании – это люди, которые небрежно относятся к собственной безопасности и не осознают, какая угроза таится в непотушенной сигарете.
Форма, в которой проводится эта кампания – юмористическая. Именно юмор поможет вспомнить важные призывы, когда те, кто нарушает правила пожарной безопасности при курении, в очередной раз возьмутся за сигарету.
Кстати, в 2020 году уже произошло около 1300 пожаров, в которых погибли 120 человек, из них 77 – из-за неосторожного обращения с огнем при курении.