Дети должны знать, что военнослужащий – это друг. Бойцы спецназа устроили праздник для ребят из Червенского дома-интерната

Новости Беларуси. Бойцы отряда милиции специального назначения 10 ноября навестили своих подопечных – воспитанников Червенского дома-интерната. Подобная встреча – уже традиция длиной в пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждая бригада перед уходом в запас проводит добрые акции. Навещают детские дома, школы, интернаты и коррекционные центры.

Встреча с военнослужащими для ребят из интерната долгожданная. В 2020 году в связи с пандемией гостей приезжает не так много, как хотелось бы. Сегодня для воспитанников бойцы спецназа устроили настоящий праздник. Конечно, с учетом всех требований Минздрава: общение прошло во дворе интерната с соблюдением масочного режима. Кроме показательных боев и обучения различным приемам настоящих солдат, успели познакомиться и даже вместе спеть пару песен под гитару.

Дети должны знать, что военнослужащий и милиционер – это не какой-то злой человек, а это его друг, брат, к которому он может обратиться и он всегда в трудную минуту ему окажет помощь.

2 ноября у нас неофициально праздник День спецназа. Посещали школы, сами проявили инициативу, возлагали цветы к памятникам воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Видно, что даже по прошествии времени и лет после службы человек всегда готов не быть равнодушным и прийти на помощь людям, которые в этой помощи нуждаются.

Сегодня в Червенском доме-интернате живут 270 детей и молодых ребят с особенностями психофизического развития. Несмотря на сложные диагнозы, воспитанники занимаются творчеством, получают необходимое образование, сами облагораживают территорию интерната. Среди воспитанников много парней. И такие встречи, уверены военнослужащие, очень полезны и нужны для этих ребят.

Элла Борисова, директор Червенского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития:

У нас в мужских группах есть в обязательном порядке воспитатели, есть санитары-мужчины, которые прививают нашим парням правила мужского поведения. Наши мальчики знают, что девочек обижать нельзя, они на дискотеках знают, как девочек пригласить на танец, как с ними танцевать медленный танец и быстрый. Все это есть, и все это они понимают. Но то, что они сегодня увидели, наверное, впервые в своей жизни людей в воинской форме, которые показали навыки боевые… Они будут под впечатлением, думаю, еще очень долго.