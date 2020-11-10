Здесь можно поиграть в мини-футбол, волейбол и теннис. В Несвиже появилась новая спортивная площадка

Здесь можно поиграть в мини-футбол, стритбол, волейбол, гандбол и даже в большой теннис. Площадкой могут пользоваться дети, подростки и молодежь. Спорткомплекс работает ежедневно в открытом доступе.

Александр Балтенков, заместитель председателя Несвижского райисполкома:

Район, где мы создали эту площадку (от людей мы услышали просьбу), новый, в котором в ближайшем будущем, буквально в ноябре, мы будем открывать новый детский сад. Понятно, что район новый, много у нас там молодежи, много молодых людей, которым в вечернее время надо заниматься спортом. Поэтому вышла такая идея, мы ее осуществили.

Не остановились мы только на открытии площадки, рядом мы еще установили площадку воркаут для занятия уличной гимнастикой. Она стоит в стороне от площадки, но мы замечаем, что в вечернее время там много как начинающих спортсменов, так и тех, кто просто пришел для того, чтобы поправить свое здоровье.