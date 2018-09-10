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Луна, Могута и Милалина: самые странные имена, которые дают белорусы детям

10 сентября 2018 07:42
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Время, когда семья ожидает ребёнка – не только радостный, но и волнительный период для родителей. Выбор имени малыша – превращается в одну из самых ответственных задач, ведь, во многом, наречение рисует судьбу будущего младенца. Сегодня молодые пары всерьёз увлеклись экзотикой: привычные нам Саши, Вити, Наташи рискуют исчезнуть. Все чаще на улицах слышны Яромира, Славяна, Злата.

Луна, Могута и Милалина: самые странные имена, которые дают белорусы детям-1

Интернет поглощает мир, всё чаще люди, которые общаются в Сети, перенимают манеры и моду из-за рубежа. Так, например, привычный нам Михаил называет себя Майклом, Александр – Алексом, а Георгий – Джорджом.

Елена Бурачевская, начальник отдела ЗАГС Минского райисполкома:
В этом году, вообще, отличились: Айга, Луна, мальчика назвали Май, Модест, Натан, Семион. В этом году мальчиков называли Кир, Могута.

Луна, Могута и Милалина: самые странные имена, которые дают белорусы детям-4

Как говорится, все самое лучшее – это хорошо забытое старое. К 2018 году вновь возродилась мода на старославянские имена – Богдан, Мирослава, Таяна.

Елена Бурачевская:
Двойные имена, например: Анна-Мия, Агнесса-Оливия, Тирана, Славяна. Соединяют два имени в одно, например Милалина, Магдалена и Магда, и Лена.

Луна, Могута и Милалина: самые странные имена, которые дают белорусы детям-7

В тренде и двойные имена, которые звучат очень мелодично. Но как быть с таким именем при крещении?

Протоиерей Сергий Лепин, председатель Синодального информационного отдела БПЦ:
Традиция давать ребёнку два имени не является православной, иногда является вынужденной, только если он получил второе имя на крещение. Стоит помнить, что имя – это имя, имя – это не кличка. Мы должны помнить, что у нас есть святые тёзки, близость через имя со святостью святых должна нас вдохновлять.

Луна, Могута и Милалина: самые странные имена, которые дают белорусы детям-10

Несмотря на моду и экзотику, на пике популярности всё ещё остаются простые, но не лишенные очарования имена.

Елена Бурачевская:
Первое место занимает Иван. Очень часто называют София, Ксения, Анна, Мария, Анастасия. Мальчики: Артём, Максим, Роман, Тимофей.

Луна, Могута и Милалина: самые странные имена, которые дают белорусы детям-13

Не Анна, а Анна-Мария, не Елена, а Магдалена, как только не стараются родители сделать имена своих детей наиболее яркими и необычными, при этом каждое прекрасно по-своему. Но не нужно этому удивляться, ведь мир не стоит на месте, а мода движется только вперед!

# Дети # общество # Елена Бурачевская # Протоиерей Сергий Лепин # Вероника Макаревич # Фотофакт # общество

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