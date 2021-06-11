Прямой эфир

Кому задавать вопросы о вступительной кампании? КГК открыл горячие линии для абитуриентов

11 июня 2021 11:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Комитет госконтроля ответит на вопросы абитуриентов и их родителей о предстоящей вступительной кампании (она стартует уже на следующей неделе), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кому задавать вопросы о вступительной кампании? КГК открыл горячие линии для абитуриентов-1

Всю необходимую информацию, касающуюся централизованного тестирования, вступительных испытаний и зачисления в вузы можно узнать по телефонам горячих линий ведомства – они работают во всех областных центрах страны.

Кому задавать вопросы о вступительной кампании? КГК открыл горячие линии для абитуриентов-4

Прямая телефонная связь со специалистами доступна в будние дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Кроме того, абитуриентов и их родителей ждут и на личные встречи.

# Вступительная кампания # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Про индекс массы тела и психологическую модель ожирения. Где заканчивается бодипозитив и начинаются проблемы со здоровьем?
11 июня 2021 11:23

Про индекс массы тела и психологическую модель ожирения. Где заканчивается бодипозитив и начинаются проблемы со здоровьем?

Александр Лукашенко: подготовлен значительный объём поправок, затрагивающих многие сферы, вплоть до трудовой и банковской
11 июня 2021 10:58

Александр Лукашенко: подготовлен значительный объём поправок, затрагивающих многие сферы, вплоть до трудовой и банковской

«Надо мной в детстве не смеялись». Бодипозитивные девушки о своей жизни
11 июня 2021 10:55

«Надо мной в детстве не смеялись». Бодипозитивные девушки о своей жизни