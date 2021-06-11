Кому задавать вопросы о вступительной кампании? КГК открыл горячие линии для абитуриентов

Новости Беларуси. Комитет госконтроля ответит на вопросы абитуриентов и их родителей о предстоящей вступительной кампании (она стартует уже на следующей неделе), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всю необходимую информацию, касающуюся централизованного тестирования, вступительных испытаний и зачисления в вузы можно узнать по телефонам горячих линий ведомства – они работают во всех областных центрах страны.