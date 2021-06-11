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БСЖ обратился ко всем женским организациям: «Мы не просим милости. Мы просто хотим спокойно жить и работать»

11 июня 2021 11:26
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Новости Беларуси. Экономические санкции, как и любой инструмент давления, никогда не приведут к позитивным изменениям. Белорусский союз женщин обратился ко всем женским организациям мира в защиту справедливого отношения к белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БСЖ обратился ко всем женским организациям: «Мы не просим милости. Мы просто хотим спокойно жить и работать»-1

Мы требуем услышать голос нас, женщин, живущих в Беларуси и каждодневно своим трудом созидающих свою страну. Наш правдивый голос – это голос наших детей, чье будущее мы готовы отстаивать и защищать. Услышьте голос разума! Услышьте голос совести! У вас тоже есть семьи и дети. Мы не просим милости. Мы просто хотим спокойно жить и работать в своей стране под своим флагом и по своим законам.

# Международная политика # общество # Фотофакт

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