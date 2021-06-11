«Выключается в течение 10 секунд». Посмотрите, какое устройство для сбережения энергии придумал школьник

Новости Беларуси. Спортивные и культурные традиции и поиск талантов. Масштабный фестиваль «Вытоки» в Кобрине продолжает молодежная образовательная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продвижению молодежных брендов с помощью опытных менторов 12 июня научатся ребята из кобринских учреждений образования. Юные авторы представили свои разработки. Среди них настольная игра «Хатник» с акцентом на фольклорное наследие региона и энергосберегающие технологии. Все участники получили практические советы по продвижению своих стартапов. Разработчики самых оригинальных предложений получат возможность воплотить свои идеи на финальном этапе в Минске.

Николай Колосун, автор энергосберегающего проекта:

Я решил собрать такой проект, который бы экономил электричество путем модернизации освещения в помещениях. Устройство, для него корпус был распечатан на 3D-принтере. Внутри него стоят микроконтроллер и датчики разные. Оно работает так: тут стоит датчик освещенности, тут – датчик движения, при недостаточной освещенности и при движении лампа включается. А если освещение восстанавливается, она выключается в течение 10 секунд.