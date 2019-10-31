Александр Лукашенко: «Для того, чтобы удерживать врача, ему надо образование хорошее дать»

Новости Беларуси. Белорусские врачи должны быть обеспечены передовым медицинским оборудованием, а пациенты не должны месяцами ждать очереди на проведение операций. Такие поручения дал Александр Лукашенко, посещая Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На территории онкоцентра появился пансионат для пациентов и их родственников, а также в деревне Лесковка, что неподалёку, Президенту показали новый комплекс общежитий для медиков, рассчитанный на 350 семей.

Уже после, общаясь с журналистами, Александр Лукашенко ещё раз отметил, что медики – наше богатство и их государство продолжит поддерживать, в том числе и рублём, и предложит качественное образование.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Нам ни в коем случае нельзя снижать уровень образования. Для того, чтобы удерживать врача, ему надо и образование хорошее дать, не только уровень жизни и зарплату. Кое-что потом мы, абсолютно на международных принципах, сделаем для того, чтобы люди здесь работали.

Нас это волнует, но не напрягает. Поэтому, может, ничего страшного, чтобы человек поехал, чему-то поучился. Главное – чтобы он не забывал о стране, возвращался обратно и помогал стране. Силой удерживать ни врачей, ни учителей, ни инженеров, ни журналистов никто не будет. Всё равно силой не удержишь человека. Мир глобализируется – миграция огромная, люди перемещаются. Поэтому надо цивилизованно работать с людьми.

Александр Лукашенко о пансионате для пациентов РНПЦ онкологии и их родственников: «Это – объект справедливости»

Кроме медицины, журналисты поинтересовались зарубежными поездками Президента и его мнением о переписи населения, которая завершилась накануне.

Читайте также:

Александр Лукашенко: Хотелось бы побывать в полноценном отпуске, хотя бы две недели. Но это уже потом, в той жизни

Президент Беларуси, посещая РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах: «Разве это порядок, что по два-три месяца люди стоят в очереди?»

Президент Беларуси: «Самые высокие зарплаты – у врача. Но это высококлассный специалист»