Прямой эфир

Землю с воинских захоронений Витебска поместили в общую именную капсулу

30 октября 2019 19:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Торжественная церемония прошла 30 октября в Свято-Успенском кафедральном соборе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне землю забрали с 15 братских могил. Теперь она будет временно храниться в одном из центральных храмов города. Это один из этапов общереспубликанской акции «Во славу общей Победы!»

Землю с воинских захоронений Витебска поместили в общую именную капсулу-1

Всего на территории Витебской области находятся полторы тысячи воинских захоронений, где покоятся свыше 400 тысяч солдат. Все капсулы региона планируется собрать с 4 на 5 мая на мемориале «Прорыв» в Ушачском районе.

Землю с воинских захоронений Витебска поместили в общую именную капсулу-4

Валерий Сулим, заместитель директора Витебского завода электроизмерительных приборов:
Уходят те люди, которые помнили войну. Уходит то поколение, которое помнит по рассказам своих родителей. И обязательно для подрастающего поколения… они должны и помнить, и ощущать те чувства, которые у нас есть, у тех, кто непосредственно помнит ветеранов.

Землю с воинских захоронений Витебска поместили в общую именную капсулу-7

Инна Курганова, заместитель директора витебского профессионального лицея № 5:
Наш лицей давно заботится о братской могиле неизвестного солдата на территории садоводческого участка «Лучоса-Май». Мы живем, наверное, в сложное очень время, когда есть попытки переписать историю, и свидетелей этих событий становится все меньше и меньше. Поэтому такие мероприятия и акции, наверное, очень значимы для подрастающего поколения, чтобы не только сохранить, но и осмыслить подвиг всего нашего народа в те страшные годы испытаний.

Землю с воинских захоронений Витебска поместили в общую именную капсулу-10

Завершится общереспубликанская акция 9 мая 2020 года. Капсулы из всех 118 районов Беларуси доставят в Минск для закладки в ниши крипты храма-памятника в честь Всех Святых.

Землю с воинских захоронений Витебска поместили в общую именную капсулу-13

# Великая Отечественная война # общество # Валерий Сулим # Инна Курганова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: Хотелось бы побывать в полноценном отпуске, хотя бы две недели. Но это уже потом, в той жизни
30 октября 2019 18:16

Александр Лукашенко: Хотелось бы побывать в полноценном отпуске, хотя бы две недели. Но это уже потом, в той жизни

«Соль прямо в лёгкие проникает». Чем уникален спелеокомплекс в Солигорске, и как в нём лечат болезни дыхательной системы
30 октября 2019 16:46

«Соль прямо в лёгкие проникает». Чем уникален спелеокомплекс в Солигорске, и как в нём лечат болезни дыхательной системы

Каждую минуту здесь борются за чью-то жизнь. Как проходят лечение пациенты РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах
30 октября 2019 16:07

Каждую минуту здесь борются за чью-то жизнь. Как проходят лечение пациенты РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах