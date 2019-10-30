Землю с воинских захоронений Витебска поместили в общую именную капсулу

Новости Беларуси. Торжественная церемония прошла 30 октября в Свято-Успенском кафедральном соборе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне землю забрали с 15 братских могил. Теперь она будет временно храниться в одном из центральных храмов города. Это один из этапов общереспубликанской акции «Во славу общей Победы!»

Всего на территории Витебской области находятся полторы тысячи воинских захоронений, где покоятся свыше 400 тысяч солдат. Все капсулы региона планируется собрать с 4 на 5 мая на мемориале «Прорыв» в Ушачском районе.

Валерий Сулим, заместитель директора Витебского завода электроизмерительных приборов:

Уходят те люди, которые помнили войну. Уходит то поколение, которое помнит по рассказам своих родителей. И обязательно для подрастающего поколения… они должны и помнить, и ощущать те чувства, которые у нас есть, у тех, кто непосредственно помнит ветеранов.

Инна Курганова, заместитель директора витебского профессионального лицея № 5:

Наш лицей давно заботится о братской могиле неизвестного солдата на территории садоводческого участка «Лучоса-Май». Мы живем, наверное, в сложное очень время, когда есть попытки переписать историю, и свидетелей этих событий становится все меньше и меньше. Поэтому такие мероприятия и акции, наверное, очень значимы для подрастающего поколения, чтобы не только сохранить, но и осмыслить подвиг всего нашего народа в те страшные годы испытаний.