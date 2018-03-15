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В День Конституции – о законах, их эффективности и соответствии времени. Репортаж СТВ

15 марта 2018 20:42
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Новости Беларуси. Прочная основа для правового и демократического государства. В Беларуси – День Конституции. 15 марта во Дворце Независимости по этому поводу состоялся обстоятельный разговор Александра Лукашенко и тех, на кого возложена высокая ответственность по обеспечению верховенства основного закона,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В День Конституции – о законах, их эффективности и соответствии времени. Репортаж СТВ-1

Во время встречи с судьями Конституционного суда речь шла об оптимизации законодательства, эффективности судейского корпуса. Наш Президент уверен: знания представителей этой структуры необходимо максимально задействовать в интересах людей и государства. И эти же две составляющие должны быть главными при совершенствовании основного закона.

И закон, и символ. В 146 статьях – вся суть белорусской государственности. От определения страны как Республики до общечеловеческих прав на жизнь, учебу или труд. В Беларуси за всю историю новейшего времени было шесть Конституций. Нынешняя действует с 1994.

Современная Конституция Беларуси состоит 9 разделов, 8 глав и 146 статей. Наиболее часто повторяющиеся в документе слова: Республика – 245 раз, Беларусь – 181 раз, закон – 137 раз.

В День Конституции – о законах, их эффективности и соответствии времени. Репортаж СТВ-4

По сути своей, это договор между обществом и государством. И в нем обозначены все ветви власти, основа основ для любой страны. Вот почему именно на Конституции по мировой практике приносят присягу главы государств.

В День Конституции – о законах, их эффективности и соответствии времени. Репортаж СТВ-7

Екатерина Жилянина, СТВ:
Вот копия издания, на котором приносит присягу Президент Беларуси. Сам текст присяги прописан в 83-й статье. Хранится копия в Музее современной государственности. Здесь же среди экспонатов – и оригинальный пюпитр, на котором лежит Конституция во время инаугурации.

Президент в нашей стране согласно главному же закону – статья 79 – гарант Конституции, прав и свобод человека. Жить по Конституции, следовать ей, контролировать соблюдение, обеспечивать ее верховенство – безусловный принцип для каждой из ветвей власти. Но для того, чтобы не оставаться формальным символом, как говорят судьи, Конституция сама должна быть живой. Реально работающей.

В День Конституции – о законах, их эффективности и соответствии времени. Репортаж СТВ-10

Конституционный суд, 12 судей. Только высококвалифицированные кадры. Шесть из них назначает Президент, столько же – сенаторы. Срок полномочий – 11 лет. Хотя, конечно, возможно переизбрание. Эти 12 человек, как раз и следят за тем, чтобы страна жила по Конституции.

Тадеуш Воронович один из 12 судей. Вместе с коллегами в эти дни обживется в новом здании Конституционного суда. Кабинет классический. Из обязательных атрибутов помимо главного закона страны, флаг и герб. Таких кабинетов, практически идентичных, в здании, понятно, 12. Именно в них идет основная ежедневная работа с документами.

В День Конституции – о законах, их эффективности и соответствии времени. Репортаж СТВ-13

В Конституционный суд и это особенность Беларуси – еще до подписания, то есть вступления в силу – попадает каждый правовой акт. Будь то закон, указ или декрет. Его проверяют на соответствие Конституции. Но и рядовые граждане могут обратиться в эту инстанцию. В тех случаях, когда усмотрели недостатки нашей правовой системы.

В День Конституции – о законах, их эффективности и соответствии времени. Репортаж СТВ-16

Тадеуш Воронович, судья Конституционного суда Беларуси:
Если граждане усматривают неопределенность норм, считают, что какое-то общественное отношение недостаточно урегулировано или правовые нормы вступают в коллизию между собой, тем самым нарушаются их права, то они в праве обращаться в Конституционный суд. И мы такие обращения рассматриваем, выносим решение об устранении таких дефектов конституционно-правового регулирования.

В День Конституции – о законах, их эффективности и соответствии времени. Репортаж СТВ-19

Все такие недостатки, пробелы и противоречия судьи изучают, а потом направляют рекомендации законодателям. Для доработки и устранения дефектов. Каждый год о соответствии главному закону, принятых в стране документов, в своем послании Конституционный суд отчитывается парламенту и Президенту. И это еще одна из особенностей нашей страны. Мало, где есть такая традиция.

Готовится послание, в том числе, и в зале для совещаний. Здесь судьи собираются по рабочим вопросам. Соответствует ли закон Конституции, решают на заседании.

В День Конституции – о законах, их эффективности и соответствии времени. Репортаж СТВ-22

В новом зале для заседаний слушания пока не проводились. Но уже готовится к рассмотрению очередное дело. Так что обновят зал в самое ближайшее время. Интерьеры в стиле юридической классики. У каждого из 12 судей – свое место. Во время заседаний главные действующие лица обязаны быть в мантиях и головных уборах. Конституция – здесь же – на своем почетном месте. После того, как слушание по делу завершено, называют дату оглашения решения. На вынесение у судей не более 15 суток. Во время голосования воздержаться нельзя, только за или против. Любопытно, что если голоса разделились поровну – судей-то 12 – документ признают конституционным. После оглашения судьи удаляются в ту самую комнату позади зала заседаний. Слушания открытые, так что весь процесс при желании можно увидеть лично. А заодно оценить интерьеры — современную интерпретацию классики.

В День Конституции – о законах, их эффективности и соответствии времени. Репортаж СТВ-25

15 марта в День Конституции Президент принимает судей. Такие встречи проводят периодически. В последний раз это было в 2014. Тогда Александр Лукашенко и принял решение – Конституционному суду нужно достойное удобное для работы здание. Сегодня разговор об актуальном, точнее, об актуальности закона. Страна меняется, меняется жизнь. И главный закон страны, разумеется должен соответствовать. Только тогда гармоничными будут, принимаемые на основе Конституции, документы. Тот есть Конституция будет живой.

Александр Лукашенко: «Конституция должна быть на шаг-два впереди изменений нашего общества»

В День Конституции – о законах, их эффективности и соответствии времени. Репортаж СТВ-28

Александр Лукашенко обращается к судьям с пожеланием выработать предложения и рекомендации по изменениям в тех нормах, в которых они назрели. Изучить лучшую мировую практику, которую можно применить в Беларуси. При этом Президент отмечает, что лично он – сторонник всенародных обсуждений важнейших решений в стране. Кстати, затронули в разговоре и прямые обращения граждан в Конституционный суд. Быть или не быть многопартийной системе в Беларуси, покажет жизнь. Но для того, чтоб это стало реальным, убежден Александр Лукашенко, должен быть фундамент, так что закрепить нормы в Конституции – одна из возможных в перспективе новшеств.

В День Конституции – о законах, их эффективности и соответствии времени. Репортаж СТВ-31

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Идут острые дебаты по вопросу создания в стране полноценной многопартийной системы. В частности, надо создавать на основании «Белой Руси» допустим, чтобы она была выразителем интересов. Я категорически против, чтобы это была провластная партия, чтобы там все начальники сидели, как это в России в свое время произошло. Идет этот разговор. Кто-то говорит – время, надо что-то снять с власти, передать в партии, надо кадровые вопросы решать и прочее. Все это правильно. Кто-то говорит, что не время. Я считаю, что не с этого надо начинать. Надо впереди поставить «лошадь». Надо Конституцией закрепить, если мы к этому готовы. Если мы готовы сегодня к этим беспрерывным дебатам. Если мы готовы создать настоящую многопартийную систему, поэтому нам надо начинать с Конституции и там прописывать жестко многопартийную систему, какова роль партий.

Там все должно быть нацелено на то, что завтра нас не будет, а останутся наши дети и внуки, и какое мы общество, на основании какой Конституции предложим сформировать.

В День Конституции – о законах, их эффективности и соответствии времени. Репортаж СТВ-34


Затронули и прямые обращения граждан в Конституционный суд. Белорусы могут сообщить о недостатках правовой системы, с которой столкнулись на практике, но поставить вопрос о конституционности какого-либо документа – только косвенно, например, через парламент.

Практика соседей подтверждает правильность белорусского формата. С одной стороны ни один европейский конституционный суд не наделен такими полномочиями, как наш. С другой – он защищен от множества непрофильных жалоб, которыми завалили коллег из других стран.

В День Конституции – о законах, их эффективности и соответствии времени. Репортаж СТВ-37

Вникать в юридические тонкости – компетенция специалистов. Но осознавать всю важность главного закона – символа белорусской государственности – считают судьи, должны белорусы со школьной скамьи. И уж тем более, уровень профобразования важно повышать. Встречи со студентами, слушателями Академии управления в Конституционном суде проходят, но этого не достаточно.

В День Конституции – о законах, их эффективности и соответствии времени. Репортаж СТВ-40

Александр Лукашенко:
«Зерна» этого процесса должны вбрасываться человеку еще в школе. Хотя бы элементарно. А вот в вузах... Я до вашего выступления записал себе тезис, чтоб вам его донести: работа в вузах. Хотелось бы, чтобы вы хотя бы в наших основных вузах преподавали и наблюдали за тем, что там происходит. Вы классные специалисты, авторитетные. Вас студенты будут слушать. Заодно вы почувствуете, на каком же уровне и что в конце концов мы преподаем будущим юристам.

Со школьной скамьи – ощущать себя гражданином Беларуси. В эти дни по всей стране 14-летние подростки получают паспорта. Не просто получают, а по сложившейся традиции, из рук знаменитых соотечественников. Казалось бы, рядовое событие для многих становится ярким мгновением в жизни. В Лошицком парке их поздравляли помощник Президента, олимпийские чемпионы Антон Кушнир и Анна Гуськова. Конституцию, вместе с первым в жизни паспортом, юные белорусы получили в подарок.

# Конституция # Фотофакт # Тадеуш Воронович

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