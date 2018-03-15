В День Конституции – о законах, их эффективности и соответствии времени. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Прочная основа для правового и демократического государства. В Беларуси – День Конституции. 15 марта во Дворце Независимости по этому поводу состоялся обстоятельный разговор Александра Лукашенко и тех, на кого возложена высокая ответственность по обеспечению верховенства основного закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время встречи с судьями Конституционного суда речь шла об оптимизации законодательства, эффективности судейского корпуса. Наш Президент уверен: знания представителей этой структуры необходимо максимально задействовать в интересах людей и государства. И эти же две составляющие должны быть главными при совершенствовании основного закона. И закон, и символ. В 146 статьях – вся суть белорусской государственности. От определения страны как Республики до общечеловеческих прав на жизнь, учебу или труд. В Беларуси за всю историю новейшего времени было шесть Конституций. Нынешняя действует с 1994. Современная Конституция Беларуси состоит 9 разделов, 8 глав и 146 статей. Наиболее часто повторяющиеся в документе слова: Республика – 245 раз, Беларусь – 181 раз, закон – 137 раз.

По сути своей, это договор между обществом и государством. И в нем обозначены все ветви власти, основа основ для любой страны. Вот почему именно на Конституции по мировой практике приносят присягу главы государств.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Вот копия издания, на котором приносит присягу Президент Беларуси. Сам текст присяги прописан в 83-й статье. Хранится копия в Музее современной государственности. Здесь же среди экспонатов – и оригинальный пюпитр, на котором лежит Конституция во время инаугурации. Президент в нашей стране согласно главному же закону – статья 79 – гарант Конституции, прав и свобод человека. Жить по Конституции, следовать ей, контролировать соблюдение, обеспечивать ее верховенство – безусловный принцип для каждой из ветвей власти. Но для того, чтобы не оставаться формальным символом, как говорят судьи, Конституция сама должна быть живой. Реально работающей.

Конституционный суд, 12 судей. Только высококвалифицированные кадры. Шесть из них назначает Президент, столько же – сенаторы. Срок полномочий – 11 лет. Хотя, конечно, возможно переизбрание. Эти 12 человек, как раз и следят за тем, чтобы страна жила по Конституции. Тадеуш Воронович один из 12 судей. Вместе с коллегами в эти дни обживется в новом здании Конституционного суда. Кабинет классический. Из обязательных атрибутов помимо главного закона страны, флаг и герб. Таких кабинетов, практически идентичных, в здании, понятно, 12. Именно в них идет основная ежедневная работа с документами.

В Конституционный суд и это особенность Беларуси – еще до подписания, то есть вступления в силу – попадает каждый правовой акт. Будь то закон, указ или декрет. Его проверяют на соответствие Конституции. Но и рядовые граждане могут обратиться в эту инстанцию. В тех случаях, когда усмотрели недостатки нашей правовой системы.

Тадеуш Воронович, судья Конституционного суда Беларуси:

Если граждане усматривают неопределенность норм, считают, что какое-то общественное отношение недостаточно урегулировано или правовые нормы вступают в коллизию между собой, тем самым нарушаются их права, то они в праве обращаться в Конституционный суд. И мы такие обращения рассматриваем, выносим решение об устранении таких дефектов конституционно-правового регулирования.

Все такие недостатки, пробелы и противоречия судьи изучают, а потом направляют рекомендации законодателям. Для доработки и устранения дефектов. Каждый год о соответствии главному закону, принятых в стране документов, в своем послании Конституционный суд отчитывается парламенту и Президенту. И это еще одна из особенностей нашей страны. Мало, где есть такая традиция. Готовится послание, в том числе, и в зале для совещаний. Здесь судьи собираются по рабочим вопросам. Соответствует ли закон Конституции, решают на заседании.

В новом зале для заседаний слушания пока не проводились. Но уже готовится к рассмотрению очередное дело. Так что обновят зал в самое ближайшее время. Интерьеры в стиле юридической классики. У каждого из 12 судей – свое место. Во время заседаний главные действующие лица обязаны быть в мантиях и головных уборах. Конституция – здесь же – на своем почетном месте. После того, как слушание по делу завершено, называют дату оглашения решения. На вынесение у судей не более 15 суток. Во время голосования воздержаться нельзя, только за или против. Любопытно, что если голоса разделились поровну – судей-то 12 – документ признают конституционным. После оглашения судьи удаляются в ту самую комнату позади зала заседаний. Слушания открытые, так что весь процесс при желании можно увидеть лично. А заодно оценить интерьеры — современную интерпретацию классики.

15 марта в День Конституции Президент принимает судей. Такие встречи проводят периодически. В последний раз это было в 2014. Тогда Александр Лукашенко и принял решение – Конституционному суду нужно достойное удобное для работы здание. Сегодня разговор об актуальном, точнее, об актуальности закона. Страна меняется, меняется жизнь. И главный закон страны, разумеется должен соответствовать. Только тогда гармоничными будут, принимаемые на основе Конституции, документы. Тот есть Конституция будет живой. Александр Лукашенко: «Конституция должна быть на шаг-два впереди изменений нашего общества»

Александр Лукашенко обращается к судьям с пожеланием выработать предложения и рекомендации по изменениям в тех нормах, в которых они назрели. Изучить лучшую мировую практику, которую можно применить в Беларуси. При этом Президент отмечает, что лично он – сторонник всенародных обсуждений важнейших решений в стране. Кстати, затронули в разговоре и прямые обращения граждан в Конституционный суд. Быть или не быть многопартийной системе в Беларуси, покажет жизнь. Но для того, чтоб это стало реальным, убежден Александр Лукашенко, должен быть фундамент, так что закрепить нормы в Конституции – одна из возможных в перспективе новшеств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Идут острые дебаты по вопросу создания в стране полноценной многопартийной системы. В частности, надо создавать на основании «Белой Руси» допустим, чтобы она была выразителем интересов. Я категорически против, чтобы это была провластная партия, чтобы там все начальники сидели, как это в России в свое время произошло. Идет этот разговор. Кто-то говорит – время, надо что-то снять с власти, передать в партии, надо кадровые вопросы решать и прочее. Все это правильно. Кто-то говорит, что не время. Я считаю, что не с этого надо начинать. Надо впереди поставить «лошадь». Надо Конституцией закрепить, если мы к этому готовы. Если мы готовы сегодня к этим беспрерывным дебатам. Если мы готовы создать настоящую многопартийную систему, поэтому нам надо начинать с Конституции и там прописывать жестко многопартийную систему, какова роль партий. Там все должно быть нацелено на то, что завтра нас не будет, а останутся наши дети и внуки, и какое мы общество, на основании какой Конституции предложим сформировать.



Затронули и прямые обращения граждан в Конституционный суд. Белорусы могут сообщить о недостатках правовой системы, с которой столкнулись на практике, но поставить вопрос о конституционности какого-либо документа – только косвенно, например, через парламент.

Практика соседей подтверждает правильность белорусского формата. С одной стороны ни один европейский конституционный суд не наделен такими полномочиями, как наш. С другой – он защищен от множества непрофильных жалоб, которыми завалили коллег из других стран.

Вникать в юридические тонкости – компетенция специалистов. Но осознавать всю важность главного закона – символа белорусской государственности – считают судьи, должны белорусы со школьной скамьи. И уж тем более, уровень профобразования важно повышать. Встречи со студентами, слушателями Академии управления в Конституционном суде проходят, но этого не достаточно.

Александр Лукашенко:

«Зерна» этого процесса должны вбрасываться человеку еще в школе. Хотя бы элементарно. А вот в вузах... Я до вашего выступления записал себе тезис, чтоб вам его донести: работа в вузах. Хотелось бы, чтобы вы хотя бы в наших основных вузах преподавали и наблюдали за тем, что там происходит. Вы классные специалисты, авторитетные. Вас студенты будут слушать. Заодно вы почувствуете, на каком же уровне и что в конце концов мы преподаем будущим юристам.

