Здесь учился Олег Янковский и 40 лет есть свой телецентр. История школы №4 в Минске

Последний звонок. Нарядные юноши и девушки отправляются покорять взрослую жизнь. Много лет назад с праздничной лентой на плече, с мыслями о будущем, прощалась со школой Ирина Николаевна. Но практически сразу после университета юная Ира вновь вернулась туда, где прошли её 11 школьных лет. Только теперь в качестве преподавателя.

Ирина Назаренко, учитель обслуживающего труда ГУО «Средняя школа №4 г. Минска»:

Внешне наша школа старенькая, но когда попадаешь внутрь, ты понимаешь, что она живёт своей определённой жизнью, она современная. В то время, когда я училась, она была намного меньше и я заканчивала её в обновлённом виде. У нас появился спортивный и актовый зал и, конечно, не было столько техники, оснащения.

Средняя школа №4 – одна из старейших в Минске, её история, действительно, особенная. Только здесь с 1980 года ведётся кинолетопись школьной жизни.

Заслуженные преподаватели, вековые традиции и новаторский опыт. Репутация средней школы №4 известна далеко за пределами нашей страны. Среди её выпускников немало известных персон – деятелей искусства, политиков, учёных. Логично, что у такого учебного заведения должна быть своя книга памяти. У истоков создания кинолетописи стояла Галина Дмитриевна. В следующем году будет 40 лет, как она работает в «четвёрке».

Галина Фомичёва, учитель русского языка и литературы ГУО «Средняя школа №4 г. Минска»:

Мы решили создать эту летопись, раздали по классам задания. Они состояли в том, чтобы собрать материал. Вся школа, дети откликнулись на это и взялись с энтузиазмом за работу и, пожалуй, в течение одного года у нас появились большие альбомы с фотографиями, с историческим материалом.

В 1979 году на работу в школу устроился Евгений Николаевич. Ни одно мероприятие не укрывалось от его объектива. Каждое событие он фиксировал на камеру, а затем выдавал в школьный эфир. За почти сорок лет существования телецентра накоплен большой аудио- и видеоматериал по всем учебным предметам. Снято много своих документальных фильмов и передач.

Евгений Милковский, инженер телецентра ГУО «Средняя школа №4 г. Минска»:

В 1982 году мы снимали игровой фильм «Виновата ли кошка?». И там был такой мальчик Бокачев Дима, он играл главную роль. Сейчас он главный продюсер мюзиклов в Москве.

В 80-тых годах школьные фильмы для летописи снимались на 16-миллиметровую кинопленку. Сейчас, благодаря кропотливой работе Евгения Николаевича, эти ценные кадры оцифрованы. В 2001 году телецентра коснулась реконструкция: появилось новое оборудование, которое помогает средней школе №4 создавать передачи уже на более высоком уровне.

Татьяна Сивчик, учитель истории ГУО «Средняя школа №4 г. Минска»:

У нас прекрасный телецентр, где собраны все киноматериалы, все фотодокументы по истории школы, о её выпускниках, об учителях, которые здесь работали. У нас школу закончили знаменитые люди: Рубинов, который возглавлял Совет Республики, это даже Олег Янковский учился в нашей школе.