На Международной конференции конституционных судов обсуждали вопросы развития Конституции

Новости Беларуси. В Минске продолжает работу Международная конференция конституционных судов., сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В белорусскую столицу приехали делегаты более чем из десятка стран.

В центре внимания международных экспертов – вопросы развития Конституции. Эта тема актуальна для многих постсоветских республик, которые создавали эти основополагающие документы в достаточно непростой период.