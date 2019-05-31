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На Международной конференции конституционных судов обсуждали вопросы развития Конституции

31 мая 2019 07:20
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Новости Беларуси. В Минске продолжает работу Международная конференция конституционных судов.,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В белорусскую столицу приехали делегаты более чем из десятка стран.

В центре внимания международных экспертов – вопросы развития Конституции. Эта тема актуальна для многих постсоветских республик, которые создавали эти основополагающие документы в достаточно непростой период.

На Международной конференции конституционных судов обсуждали вопросы развития Конституции-1

Участники конференции, в том числе из стран Евросоюза, поддержали мнение о том, что развитие общества периодически требует обновления основного закона страны. Поскольку этот документ должен быть современным и учитывать все те изменения, которые произошли в обществе за последние десятилетия. Еще одна тема форума – дальнейшее развитие Конституционного суда.

На Международной конференции конституционных судов обсуждали вопросы развития Конституции-4

Фархад Абдулаев, председатель Конституционного суда Азербайджанской Республики:
Конституционный суд Азербайджана во всех своих постановлениях применяет прецеденты и Европейского суда по правам человека, и национальных судов, в том числе белорусского Конституционного суда. Мы очень давно сотрудничаем с белорусским Конституционным судом, который прошёл несколько путей своего развития. Конституционный суд Беларуси всегда сохраняет свою стабильность. Всё это направлено на укрепление и защиту прав и свобод человека.

В программе форума – профессиональные дискуссии и посещение крупных промышленных предприятий.

# Конституция # общество # Фархад Абдулаев # Фотофакт

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