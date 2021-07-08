Александр Лукашенко: даже оппоненты признают, что у нас одна из сильных армий в регионе

Новости Беларуси. Люди в погонах, а тем более старший и высший офицерский состав, осведомлены и лучше многих понимают серьезность сложившейся обстановки. Они каждый день принимают решения, разрабатывают стратегии и реагируют на любые выпады в сторону безопасности нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но Главнокомандующий еще раз остановился на ключевых моментах, чтобы и те, кто по ту сторону границы, услышали.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Стратегическое соперничество сильных мира сего грозит перейти в иную, более опасную фазу. При этом наблюдается постоянное усиление наступательного потенциала Североатлантического альянса. В непосредственной близости от границ постоянно проводится череда учений натовских войск. Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь. Множатся экономические санкции и дискриминационные меры политического характера, направленные против нашей страны. Вывод абсолютно очевиден.