Александр Лукашенко: «Давайте созидать. Свой дом, свой город, свою прекрасную Беларусь»

Новости Беларуси. 2 мая Александр Лукашенко, посещая в Пасху Кафедральный собор святителей Кирилла и Лаврентия Туровских в городе Турове, передал в дар храму воссозданную святыню – напрестольный Туровский крест, который был утрачен после землетрясения, разрушившего собор в XIII веке, сообщает БЕЛТА.

16 июня 2017 года во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Президентом Беларуси было дано поручение воссоздать Туровский крест.

В августе 2019 года концепцию Туровского креста утвердил тогдашний митрополит Минский и Заславский Павел, а уже осенью начались работы по его изготовлению. По средневековым технологиям были изготовлены два идентичных креста – для Туровской епархии и для Национальной академии наук Беларуси.