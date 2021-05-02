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Александр Лукашенко: «Давайте созидать. Свой дом, свой город, свою прекрасную Беларусь»

02 мая 2021 09:41
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Новости Беларуси. 2 мая Александр Лукашенко, посещая в Пасху Кафедральный собор святителей Кирилла и Лаврентия Туровских в городе Турове, передал в дар храму воссозданную святыню – напрестольный Туровский крест, который был утрачен после землетрясения, разрушившего собор в XIII веке, сообщает БЕЛТА.

16 июня 2017 года во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Президентом Беларуси было дано поручение воссоздать Туровский крест.

В августе 2019 года концепцию Туровского креста утвердил тогдашний митрополит Минский и Заславский Павел, а уже осенью начались работы по его изготовлению. По средневековым технологиям были изготовлены два идентичных креста – для Туровской епархии и для Национальной академии наук Беларуси.

Александр Лукашенко: «Давайте созидать. Свой дом, свой город, свою прекрасную Беларусь»-1

Фото: Telegram-канал «Пул Первого» 

Выступая с речью в храме, глава государства призвал граждан к созиданию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давайте созидать. Свой дом, свой город, свою прекрасную Беларусь. В наших силах с молитвой о Беларуси, с любовью в сердце делать все, чтобы через века потомки вспоминали о нас с гордостью и уважением.

В пример Президент привел Кирилла и Лаврентия Туровских, Евфросинию Полоцкую, Митрополита Филарета, которых в числе многих других вспоминают как достойнейших людей родной земли.

# Пасха # общество # Александр Лукашенко # Митрополит Павел # Митрополит Филарет # Фотофакт

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