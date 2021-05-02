«Я точно понял, что чудеса – не понарошку». В этом краеведческом музее необычно рассказывают детям о Пасхе

Новости Беларуси. Накануне Пасхи православные верующие пребывают в непередаваемо трепетном расположении духа, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. А то, что Светлое воскресенье впервые за пять лет выпало на май, создает особую весеннюю атмосферу, даже несмотря на пасмурную погоду. Как сделать Пасху по-настоящему семейным праздником, и о каких традициях не стоит забывать?

Вадим Смоляк, корреспондент:

Настоящая Пасха в кругу семьи – это крашеные яйца, куличи и, конечно, добрые мысли и поступки. Как рассказать обо всех традициях детям интересно и незабываемо, знают в Минском областном краеведческом музее. Вадим Смоляк:

Татьяна, расскажите, что это за интересный проект? Я так понимаю, направлен он на школьников.

Татьяна Березовец, научный сотрудник Минского областного краеведческого музея:

Да, у нас цикл таких мероприятий, начали с Масленицы, у нас была «Масленица для детей». Это уже второе занятие – «Пасха для детей». Дело в том, что дети знают номинально, что есть Вербное воскресенье, есть Пасха. А что, почему, какие традиции, почему яйцо красят именно в красный цвет, а не в зеленый или синий, почему используется верба, а не ольха? Чтобы не грузить всей этой информацией, потому что она достаточно сложная, все-таки это религиозная подоплека, традиции, культура, мы выбрали игровую форму, когда они запоминают играя. Им легче – это дети.

Если вы сюда повернетесь, то увидите различные, какие только бывают, открытки на Пасху. Их, конечно, гораздо больше, но здесь мы немножко показали. И яйца в разной технике: из стекла, из кожи, из фарфора и расписное деревянное. В последнюю неделю перед Пасхой можно было всем желающим подниматься на колокольню. Как вы думаете, для чего?

– Чтобы пробить в колокол?

– Правильно. И такой колокольный звон назывался «благовест». У нас в музее колоколов нет, но есть такие колокольчики. И сейчас мы идем с вами играть. Становимся в кружочек. Звони, звони в колокольчик! За кружок не выбегаем. Татьяна Березовец:

Далее мы упоминали Вербное воскресенье, что когда Христос вошел в Иерусалим, его встречали пальмовыми ветками, зеленью, и переходим к нашим традициям, когда не я бью, а верба бьет. Дети очень активно подсказывали.

Первым всегда какое дерево просыпается? Верба. Поэтому ее используют и красиво украшают. Сейчас семьи маленькие, а раньше были большие, поэтому, когда мама с папой приходили с детьми из церкви, они ставили детей в ручеек и всех били вербочкой. Мы с вами сейчас тоже построимся в ручеек.

Татьяна Березовец:

Целую неделю надо делать добрые дела. Не только убирать, готовить, как многие люди считают, а именно добрые дела. Мы обсуждали с ними, они подсказывали, какие добрые дела могут быть, и потом в игровой форме друг друга благодарили – передавали платочек. Як зрабіць традыцыйнае пасхальнае печыва, і чаму булку трэба ламаць, а не рэзаць? Расказалі ў беларускім музее

– Какие добрые дела вы можете сделать?

– Помогаю родителям, в магазин хожу.

– Ради того, чтобы купить сметану, могу в школу опоздать.

– Лишний раз можно сказать маме «спасибо» за еду. Просто сказать «я тебя люблю» – маме, папе, бабушке и всем остальным. Татьяна Березовец:

Ну и потом обсуждали символ кулича. Я им рассказывала, почему именно такая форма кулича, какие ингредиенты. Было две игры – они отгадывали, какие ингредиенты правильные, и «пекли» – выступили теми или иными продуктами.

А знаете, почему такая форма? Кулич должен напоминать форму куполов церкви. Видели золотые на церкви? Вот это называется купола. А сейчас мы будем печь кулич.

Вначале приготовлю опару. Для этого мне понадобится мука, нагрею молоко, добавлю дрожжи и немного сахара. Татьяна Березовец:

Они все время ждали чего-то новенького, что их удивят, и шли за мной в путешествие по Пасхальной неделе. Им было интересно, они довольные, счастливые. Сказали «спасибо огромное».

Анастасия Харланович, ученица Молодечненской средней школы №4:

Было очень интересно – больше всего, когда играли в «Как приготовить куличи». Приду, расскажу родителям, что нас снимали и все было фантастически.

Алексей Маглыш, ученик Молодечненской средней школы №4:

У меня были очень хорошие впечатления. Я узнал, как печь куличики, потому что мы в своей семье их только покупали. Еще я узнал, что яйца, оказывается, несла Марина, и они окрасились в красный цвет. Я удивился и точно понял, что чудеса – не понарошку. Нам подарили таких маленьких курочек, которых можно покрасить, поставить на кулич. Было очень весело! Этот музей хороший, пускай он простоит очень долго.