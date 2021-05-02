Для пирога нужно 200 яиц и 10 литров молока. Рассказываем об уникальных традициях в церкви в Вилейке

Новости Беларуси. Вилейка славится не только замечательным музеем, где возрождают старинные традиции. Это ещё и город, где многим пасхальным традициям не дают прерваться, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Церковь святителя Тихона, патриарха всея Руси, была построена в Вилейке на месте бывшего фольварка Городище в 1996 году. Примерно тогда же здесь зародился уникальный пасхальный обычай.

Вячеслав Пешко, настоятель церкви святителя Тихона:

В разных приходах Пасху празднуют одинаково, но есть традиции в разных храмах. В нашем храме уже с 1993 года есть традиция, когда печется большой пасхальный пирог и раздается всем прихожанам, приходящим именно в сам праздник Пасхи. Началось это с того, что есть такая певица, Ольга Патрий, она незрячая и написала песню про пасхальный пирог. Слова той песни были воплощены в жизнь. Был испечен пасхальный пирог.

Он настолько большой, даже представить ингредиенты: там 200 яиц, 10 литров молока. Стараемся, чтобы все было домашнее. Там больше 30 килограммов муки, 7 килограммов маргарина, масла. Изначально эти ингредиенты прихожане собирали своими силами, потом прицепляли тачку, везли на хлебозавод, замешивали тесто, в другом месте выпекали и делали большой пирог, он выходит в районе 100 килограммов. «Я точно понял, что чудеса – не понарошку». В этом краеведческом музее необычно рассказывают детям о Пасхе

Шесть мужчин на Пасху, на крестный ход шли вокруг храма вместе с ним. На этом пасхальном пироге изображается евангельский сюжет, каждый год он разный. Приезжают из Минска, из других городов на Пасху, чтобы попробовать этот пирог.

У нас колокола в приходе несколько лет, и мы завели традицию, хотя она и существует в церкви, когда после Пасхи всю пасхальную седмицу совершается колокольный звон в храмах. У нас все желающие приходят, поднимаются на колокольню и от души, как могут, как умеют, звонят в колокола, возвещая всем прихожанам, здесь живущим, об этом великом празднике, Светлом Христовом Воскресении.

Геннадий Нестерович, звонарь:

Впервые сделали два года назад, в том году не было, потому что тоже не была готова колокольня. А так людям нравится позвонить. У некоторых получается сразу. В музыкальную ходил? – Ходил. Видно, что есть у него чувство ритма. Говорю, как на баяне: правая рука и левая. Вадим Смоляк, корреспондент:

Пасхальный звон особенный?