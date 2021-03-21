«Слов было сказано столько, что даже айтишники поверили». Что сейчас происходит в IT-отрасли Беларуси? Рассказывает Всеволод Янчевский

Новости Беларуси. В гостях программы «Неделя» на СТВ директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский. Почему именно ПВТ будет контролировать новый сектор финансовых коммуникаций? Алёна Сырова, СТВ:

На неделе стало известно, что у администрации ПВТ появятся новые обязанности, будете контролировать новый сектор финансовых коммуникаций. Почему этим будет заниматься именно Парк высоких технологий?

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:

Все мировое сообщество очень внимательно борется с отмыванием средств, с вопросом финансирования терроризма и так далее. Приняты соответствующие соглашения между государствами, разработаны стандарты, практики. Есть так называемая группа FATF. Беларусь очень аккуратно, очень добросовестно ко всему этому относится. Они касаются, кстати, не только сферы высоких технологий – банковской сферы, конечно, прежде всего. В частности, поскольку есть такая сфера, как крипта, как ее называют, естественно, что и здесь были приняты соответствующие решения нашим главой государства. То, что поручено это Парку высоких технологий, мне кажется, это, с одной стороны, опора на практику нескольких лет. Несколько лет назад был принят новый декрет Президента, который дал второе дыхание Парку высоких технологий, мы это видим по очень хорошим результатам. Одной из сфер и областей этого декрета было как раз регулирование криптосферы. Она спокойно и последовательно развивалась. Была, с одной стороны, обеспечена максимальная свобода для развития этих технологий, создания криптобирж, создания проектов в этой сфере. С другой стороны, все это было введено в легальное русло. Парк был определен экспериментальной «песочницей». Мы очень внимательно и аккуратно относились к отбору тех структур, которые будут этим заниматься, нисколько не стесняя их деятельности. Тем не менее практика показала, что ничего плохого не было. Это, наверное, один аргумент. А второй – это доверие государства и к Парку высоких технологий и в целом к IT-сообществу. Я думаю, что мы здесь в сотрудничестве со всеми государственными структурами (с Национальным банком, с Комитетом государственного контроля, с правоохранительными органами) будем этим заниматься, тем более что одно перетекает в другое. Допустим, финансовые операции – это и банковская сфера, и криптобиржа. Они так или иначе связаны с платежными системами и прочее. ПВТ способен обеспечить практически все процессы цифровизации и проекты, в которых нуждается Беларусь Алёна Сырова:

Сотрудничать с другими ведомствами вам придется плотно и когда, наконец, мы займемся цифровизацией страны. Что может предложить Парк высоких технологий?

Всеволод Янчевский:

Не с точки зрения организации и управления, а с точки зрения непосредственного исполнения, ПВТ, конечно, способен обеспечить практически все процессы цифровизации и проекты, в которых нуждается Беларусь. Причем это не просто теоретические компетенции «им самим кажется, что они вроде бы могут это делать». Нет, они уже это делали. То есть эти продукты созданы, они существуют, они действуют. Многие из них, кстати, действуют в Беларуси, а другие – в других странах. Причем в тех странах, которые очень требовательно относятся к этим продуктам. И в тех странах, где наши резиденты побеждали в очень жесткой конкуренции. Практически по всем сферам наши могут предложить. Тут уже, единственное, должно быть встречное движение непосредственно государственных структур и предприятий, самих резидентов, чему мы всегда способствовали и способствовать будем. Но я хочу сказать, что у нас очень многие ведомства очень активны, энергичны, инициативны. То есть нельзя сказать, что у нас есть такая бюрократия, которая ничего не хочет, сопротивляется и так далее. Это не так. Предварительные данные за первые месяцы 2021 года: продолжается рост, даже к тому уровню высокому, который уже достигнут, плюс 22 % Алёна Сырова:

Очень много разных слов было сказано за последние полгода, непростые для всей страны. Говорили, что чуть ли не массово уезжают айтишники белорусские за рубеж, что можно поставить крест на нашей мечте об IT-стране. Тем не менее у вас новые резиденты. Скажите, эта тенденция роста резидентов сохранится? Не отпугнет ли, например, повышение подоходного налога потенциальных новых резидентов ПВТ?

Всеволод Янчевский:

Слов сказано столько, что уже практически все в это поверили, даже часть айтишников. Есть факты, но факты такие, какие они есть: все растет. Не просто растет, а растет очень интенсивно, практически все показатели. Экспорт рекордный, число резидентов рекордное. Образно говоря, мы приняли последнюю партию резидентов – уже новых десятки заявок действуют. То есть еще пройдет, думаю, месяц-полтора, примется очередная партия резидентов ПВТ.

При этом убыли практически нет, это технические 5-15 фирм, не больше. Притом, что сотни входят. И то те, которые по техническим причинам то ли закрывают, открывают новые и так далее. Растут практически все показатели. Самое интересное, что они росли весь год. Это не только по итогам года, это и третий квартал, который был очень сложный, это и четвертый квартал, когда уже все известные события. У нас предварительно есть данные за первые месяцы 2021 года: продолжается рост, даже к тому уровню высокому, который уже достигнут, плюс 22 %. Есть слова, а есть факт. За IT-компании всегда борются страны, есть конкуренция. Наша страна пока побеждает в конкуренции за IT-компании, за инвесторов, за капитал. Мы видим, что соседи стараются создавать условия лучше, чем у нас. Некоторые соседи, к сожалению, прямо это декларировали, что, дескать, хотим воспользоваться той непростой ситуацией, которая была в Беларуси. Пока это у них не получается.

Самое интересное, что стало происходить, что по мере роста ПВТ, который изначально считался зоной с низкими налогами, это действительно так, стали расти, растут и будут расти налоговые поступления. Причем очень существенно, сегодня это сотни миллионов рублей.