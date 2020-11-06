«Призывы остановить «Гродно Азот» – это терроризм». Мнение жены офицера в рубрике «Негладко»

Новости Беларуси. Юлия Артюх готова вновь пройтись отпаривателем и разутюжить складки на глянце невероятной части общества. Рубрика «Негладко» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Артюх:

На протяжении всей своей жизни человек сам выбирает свой путь. Поступать в университет или нет. Быть рабочим или управленцем. Развиваться или сидеть дома на диване, уткнувшись в телефон сутками. Ходить на протесты или нет. Но, подводя итоги своей жизни, всегда находится виноватый в неудачах. Разумные люди анализируют, совершенствуются, меняют направление. Другие же винят всех, а самое главное, власть, но только не себя невероятного. Один из лидеров протеста, Воскресенский, успешный бизнесмен, умный человек, проанализировав свои действия и взгляды за прошедшие полгода, как мне кажется, осознал, что пошел не туда и не с теми людьми. Еще больше укрепился в своем осознании, побывав за столом переговоров со своими «коллегами по революции» – посмотрев в особенности на поведение Тихановского.

Юлия Артюх:

Что же это за персонаж? Я посмотрела его видео, и первое, что меня очень возмутило, – манера обращения к Президенту и его последователям, а также призывы давить всех инакомыслящих. Он радикал – по крайней мере, такой вывод из его видео. Однако ничто ему не помешало принять от власти возможность попариться в бане и поесть казенные бутерброды. Уминая их за обе щеки, он еще качал права. И не удивительно то, что качал он только свои права, а не права за всех «единомышленников по цеху». Думаю, эти мелочи характеризуют его идейность не лучшим образом, и за народ он точно не топит и топить не будет. Интересует его только личная выгода всегда, во всем и везде. Кстати, съездила я на «Гродно Азот». Работают люди. Да, есть с десяток недовольных – ну, так они уже и не работают на ненавистном им предприятии. Призывы остановить такое производство – это терроризм. Первый город, который пострадает от техногенной катастрофы в случае сбоя производства, – это Гродно. Слышите, змагары «Гродно Азот», это город, где живут ваши семьи и тысячи других семей. Помните, что Тихановская, ее дети, Цепкало и другие далеко, их это не коснется.

Юлия Артюх:

Еще один случай, который невозможно оставить без внимания. Водитель потрепал пьяного змагара, который кинулся ему под колеса. Кучка «мирных протестующих» тем временем решила устроить самосуд. Вооружившись ножами и пневмопистолетами, «мирно» поехали на бандитские разборки. Но, увы, каково же было разочарование, когда их задержала милиция. Кстати, история, что за хлебом вышли, не прокатила. Теперь хлеб и иные продукты питания они будут получать по расписанию, так что и ходить больше никуда не надо. Наказание неотвратимо, помните это, даже когда просто идете за хлебом или гуляете с друзьями с набитыми карманами оружия.

Юлия Артюх:

Сейчас в соцсетях немало взывающих о финансовой помощи змагаров. Да, фонды им не помогают. Зато это отличная возможность подзаработать. Придать драматизма своей истории борьбы с режимом, и, смотришь, кто-нибудь скинется. К такому варианту прибегла многодетная мама из Минска. Ее мужа ночью задержали за хулиганские действия во дворе по политическим мотивам. Она же сообщила подписчикам в Instagram, что его чуть не из квартиры выкрали неизвестные. Вспомнила и про огромный кредит за две квартиры, и про две машины, которые требуют ремонта. Ох, как плохо-то живется – две машины, две квартиры. Любопытно, что эта же мама недавно давала интервью одному интернет-порталу и говорила, что семейным капиталом погасила почти весь кредит и выплаты теперь мизерные. Кстати, не побрезговала же льготами режима. Однако подвернулся такой шанс на легкие деньги, и побороть искушение воспользоваться им невероятным, увы, не под силу.