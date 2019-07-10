Александр Лукашенко: «Белорусский народ очень ценит и уважает всех, кто по зову сердца выбирает профессию служить своей стране»
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости сегодня, 10 июля, чествовали защитников Родины – выпускников военных вузов и высший офицерский состав. Самым достойным Александр Лукашенко вручил генеральские погоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства на торжественной церемонии еще раз подчеркнул: суверенитет и независимость – главные достижения нашей страны. А в эпоху глобальной нестабильности ответственность за мир и спокойствие на белоруской земле возлагается на людей в погонах. Их профессионализм, высокие моральные качества – гарантия созидательной жизни государства.
Александр Лукашенко пожелал офицерам с честью носить генеральские погоны, а всем остальным – стремиться к достижению этой вершины, к высшим офицерским чинам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На вас возлагается ответственность за мир и спокойствие на белорусской земле в эпоху глобальной военной нестабильности. В период, когда международная система безопасности находится под угрозой разрушения. Это вызовы, которые вы должны объективно оценивать и которым должны быть готовы противостоять.
Задачи, которые ставит перед вами государство, неизменны: защита личности, общества и страны от любых преступных посягательств.
Мое напутствие всем выпускникам: всегда помните, что офицер славен не погонами, а офицерской честью. Белорусский народ очень ценит и уважает всех, кто по зову сердца выбирает профессию служить своей стране. И знает, что находится под надежной защитой.
Генеральские погоны получили офицеры Следственного комитета, внутренних войск МВД, Вооруженных Сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Во Дворце Независимости чествовали сегодня и лучших выпускников военных вузов, отличников учебы. Глава государства вручил им специальные листы об объявлении Благодарности.
Александр Васильев, начальник УВД Гомельского облисполкома:
Большая гордость. Безусловно, есть чувство благодарности за совместный труд, прежде всего, с теми людьми, с которыми приходилось работать: сотрудники Могилевщины, с кем пришлось уже несколько лет пройти трудовой путь свой. Ну и, естественно, коллектив Гомельщины, сотрудники органов внутренних дел, с которыми сейчас приходится работать.
Виктор Лисовский, начальник Военной академии Республики Беларусь:
За эти десятилетия действительно в Республике Беларусь, в Вооруженных Силах Республики Беларусь создана национальная военная школа, которая готовит специалистов, офицеров практически всех уровней: начиная от молодых наших лейтенантов – тактический уровень – и заканчивая самым высшим уровнем – подготовка наших офицеров на факультете Генерального штаба. Это стратегический уровень образования наших офицеров.
Вручение наград приурочено к главному государственному празднику – Дню Независимости.