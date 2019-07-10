Александр Лукашенко: «Белорусский народ очень ценит и уважает всех, кто по зову сердца выбирает профессию служить своей стране»

Глава государства на торжественной церемонии еще раз подчеркнул: суверенитет и независимость – главные достижения нашей страны. А в эпоху глобальной нестабильности ответственность за мир и спокойствие на белоруской земле возлагается на людей в погонах. Их профессионализм, высокие моральные качества – гарантия созидательной жизни государства.

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости сегодня, 10 июля, чествовали защитников Родины – выпускников военных вузов и высший офицерский состав. Самым достойным Александр Лукашенко вручил генеральские погоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко пожелал офицерам с честью носить генеральские погоны, а всем остальным – стремиться к достижению этой вершины, к высшим офицерским чинам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На вас возлагается ответственность за мир и спокойствие на белорусской земле в эпоху глобальной военной нестабильности. В период, когда международная система безопасности находится под угрозой разрушения. Это вызовы, которые вы должны объективно оценивать и которым должны быть готовы противостоять.

Задачи, которые ставит перед вами государство, неизменны: защита личности, общества и страны от любых преступных посягательств.

Мое напутствие всем выпускникам: всегда помните, что офицер славен не погонами, а офицерской честью. Белорусский народ очень ценит и уважает всех, кто по зову сердца выбирает профессию служить своей стране. И знает, что находится под надежной защитой.