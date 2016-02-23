Новости Беларуси. День защитников Отечества и Вооруженных Сил. 23 февраля у нас в стране по праву считается всенародным праздником, днем мужества и героизма всех поколений защитников. И сегодня Президент Александр Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу.

На прием в Кремль в конце 80-х лейтенант Гедько попал всего-то после полутора лет службы на заставе. Белорусский парень сам попросился на самый сложный участок советской границы – Среднеазиатский погранокруг. Потом был Афганистан.

Василий Гедько, начальник Института пограничной службы:

Вспоминаю, как лучшие годы. Там, где трудно, там хороший воинский коллектив.

Но своим подопечным начальник Института пограничной службы создает лучшие условия. В учебных классах – мультимедийные технологии, в спальных корпусах – комнаты релаксации, а в коридорах – выставки картин.

Память о родных пейзажах согревала Василий Гедько во многих «горячих» точках. А теперь опытный офицер передает курсантам боевой опыт. Слуга – отчизне, отец – солдатам. Именно таких офицеров сегодня и пригласили на встречу с Президентом.

Эти звезды не падают с неба. Принципиальная позиция Президента и главнокомандующего: высокие звания присваивать не только за выслугу лет. В Беларуси генералами становятся лучшие из настоящих полковников.

Указ о присвоении очередных званий подписан накануне. Генеральские звезды появились на пагонах двух офицеров Генштаба, командующего Западным оперативным командованием, начальника Института пограничной службы, председателя Следственно комитета. Новое звание теперь и у секретаря Совбеза. Станислав Зась – генерал-лейтенант. А прокурор Могилевской области теперь в чине государственного советника юстиции третьего класса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Будьте достойны этих званий. Об этом узнает сегодня не только 10 миллионов в нашей стране, но и много миллионов за пределами нашей родины. Что вы стали в строй самых великих военных.

В зале для награждений весь генералитет страны. С военными Александр Лукашенко встречается часто. На учениях, в казармах, на цеха предприятий «оборонки». В мире неспокойно, а Беларусь – на перекрестке дорог и геополитических интересов. Поэтому главнокомандующий постоянно инспектирует боеготовность белорусской армии.

Александр Лукашенко:

Все военные конфликты последних лет демонстрируют одну особенность. Речь идет о реализации внешних угроз через внутренние источники. Как правило, они завершаются сменой власти и разрушением государства. Такой сценарий нам неприемлем, хотя попытки реализовать подобный сценарий в Беларуси были.

Чтобы не кормить чужого солдата, Беларусь занимается укреплением своей обороноспособности. Для нашего государства оптимальная численность Вооруженных Сил – 50-60 тысяч штыков. Но в резерве – целая страна.

За развитием территориальной обороны отвечал полковник Сергей Дудко. Теперь у командующего всенародным фронтом генеральское звание и высокие цели.

Сергей Дудко, начальник управления территориальной обороны - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Вооруженные Силы выигрывают сражения. А в целом войну выигрывает народ. Важность в том, чтобы народ сам был готов отстаивать свой суверенитет и независимость.

Накануне в непростых зимних условиях генерал-губернаторы испытали современно оружие. В обойме ВПК Беларуси немало «новинок». Особенно у зенитно-ракетных войск. Их еще называют войсками возмездия.

Белорусская армия готова стать на защиту суверенитета страны. Об этом сказано и в новой редакции Военной доктрины. К слову, сейчас ее рассматривают парламентарии. В документе будут учтены все нюансы гибридных войн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Мы определили меры по обеспечению военной безопасности страны на современном этапе, а также основные направления строительства военной организации государства. Несомненно, эти меры будут реализованы на практике. И для этого у нас есть все необходимое. Во-первых, высокий патриотизм нашего народа, во-вторых, наша способность, особенно Вооруженных Сил, отстоять суверенитет и независимость. В-третьих, всенародное уважение к людям в погонах.

Вручение погон именно в День защитника Отечества – особая традиция. Быть военным престижно и почетно. Президент 23 февраля возложил венок к монументу Победы.

На церемонию собрались высшие должностные лица, дипломаты и обычные белорусы.